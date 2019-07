Escrutinio provisiorio: opiniones divididas sobre el sistema que se usará en las PASO

por Eugenio Druetta

A sólo 12 días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) siguen las acusaciones contra el Gobierno por las dudas en cuanto al nuevo sistema de escrutinio provisorio diseñado por la empresa venezolana Smartmatic. Mientras desde la oposición piden "volver al sistema tradicional" y reclaman el código fuente para auditarlo, los especialistas aseguran que no hay posibilidad de un fraude electoral pero no se ponen de acuerdo sobre la posibilidad de que sea manipulado.

El Gobierno insistió en incorporar tecnología para agilizar la carga de los datos y la solución que dispusieron fue convertir a cada una de las escuelas en un centro de transmisión de datos. Así escanean los telegramas para enviar de manera directa los resultados desde los centros de votación hacia el centro de cómputos. De esta manera, se ahorran el paso de que el Correo Argentino traslade el telegrama desde las más de 15 mil escuelas hasta alguno de los 400 Centros de Digitalización y Transmisión (CTD).

De todas maneras, las críticas al sistema se potenciaron tras la última prueba del 20 de julio que arrancó a las 9 de la mañana y se prolongó hasta las 14 horas. En ese tiempo se transmitieron 94.706 telegramas, de los cuales el 73% fue en forma electrónica, desde 9.131 escuelas, y el resto se envió desde 1.106 Sucursales Electorales Digitales del Correo en todo el país. Hubo 700 telegramas que no se pudieron transmitir (menos del 1%), la mayoría de los casos se debió a que los establecimientos escolares estaban cerrados.

Uno de los principales cuestionamientos al sistema, tal como consignó el periodista Cristian Riccomagno del Equipo de Investigación de Perfil, fue que el archivo se manda en un formato desde las escuelas, pero se recibe en otro formato en el CTD. Es que el escaneo de los telegramas genera un un archivo TIFF, pero el centro de cómputos recibe un archivo PNG. Es decir, la imagen que sale de la escuela no es la misma que visualizan los data entry.

"Por esa transformación del archivo pedimos el acceso al crudo en el Correo antes que lo capture Smartmatic señaló a PERFIL el apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau, que agregó: "Estamos reclamando el código fuente de cuya auditoria podríamos inferir la vulnerabilidad o no del sistema pero el gobierno no lo quiere entregar pese a que el 11 de julio venció el término que la Cámara Nacional Electoral (CNE) fijó".

En esa línea le expresó a PERFIL sus preocupaciones sobre el cambio de TIFF a PNG, la especialista Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, que se especializa en software y nuevas tecnologías. "Es una instancia inútil de intermediación, se pierde la trazabilidad del proceso, se pierde la confianza. No tiene ningún sentido ese cambio de formato. La única posibilidad que hay para que esto haya sido puesto ahí es para retrasar o manipular la llegada de los telegramas", advirtió.

Ante los cuestionamientos de cambio técnico, el director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral para América Latina, Leandro Querido, explicó a PERFIL el motivo del paso de TIFF a PNG: "El formato TIFF tiene mejor calidad y permite manejar muchas imágenes (en este caso telegramas) en un solo archivo. Pero como puede llegar a ser muy pesado el archivos por la calidad de imagen, luego se pasa al formato PNG que se elige por compatibilidad con los navegadores más difundidos (Edge, Chrome, Firefox, que por sí mismo no pueden mostrar archivos con formato TIFF) y por agilidad y simplicidad de uso".

Asimismo, aseguró que "ese mismo sistema se usó en elecciones pasadas y no tuvo problemas. Lo transmitía una persona del Correo en absoluta soledad desde un centro digitalización y transmisión". En ese sentido, apuntó contra la oposición: "Nunca vi al kirchnerismo preocupado por eso. Nosotros en cambio dijimos desde 2015 que eso debía hacerse desde el centro de votación y ante la presencia de autoridades de mesa y fiscales de partido".

"Ahora transmitiendo desde el centro de votación hay más controles cruzados. Además las actas digitalizadas estarán subidas en la web para que cualquier personas o partido las controle. Todo lo demás es 'narrativa del fraude'. Un acto de irresponsabilidad", comentó.

Por su lado, Busaniche aseguró que "la idea de trasmitir los telegramas desde las escuelas es buena, el problema es que la están implementando de una forma pésima". "Hay un alto grado de improvisación. En primer lugar cuestionamos cómo se hizo el procedimiento de contratación de la empresa Smartmatic, que tiene más prontuario que currículum. Su trayectoria más larga es que llevó adelante las elecciones venezolanas desde 2004 2017. Nos merece nula confianza", manifestó.

El juez federal con competencia electoral bonaerense Adolfo Gabino Ziulu admitió que "en el operativo electoral hay dificultades de todo tipo, pero no habrá fraude".

En ese sentido, la especialista de la Fundación Vía Libre agregó que en las pruebas "hubo fallas estrepitosas, como cuestiones de conectividad y que reconocieron que el software no está terminado". De todas maneras, señaló que "no hablamos de fraude, pero sí hay un riesgo serio para la legitimidad del proceso electoral. No tenemos certezas de la condiciones de seguridad".

Por último, Leandro Querido rechazó que pueda haber manipulación en la carga de datos: "Resulta preciso dejar en claro que estructuralmente es imposible que se haga un fraude en el escrutinio provisorio, por la sencilla razón de que solo tiene validez informativa, pero no legal. Una situación irregular y sin sentido que quedaría rápidamente expuesta al realizarse el escrutinio definitivo que hace la justicia electoral".

