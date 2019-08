Todas las fotos de las PASO 2019

A las 8 de la mañana de este domingo 11 de agosto se abrieron oficialmente los comicios para estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO 2019). Diez fórmulas presidenciales compiten hoy y la mayor atención está puesta en la pulseada entre la coalición oficialista Juntos por el Cambio, que encabeza el presidente Mauricio Macri acompañado por el senador Miguel Ángel Pichetto, y el Frente de Todos, que postula a la fórmula Alberto Fernández- Cristina Kirchner.

Consenso Federal lleva como precandidato presidencial al ex ministro de Economía Roberto Lavagna y como vice al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en un frente de Lavagna incluyó en su armado a partidos como el GEN de Margarita Stolbizer y el socialismo liderado por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, además de dirigentes como Graciela Camaño, quien no acompañó a su ahora ex líder Sergio Massa en su alianza con Fernández.

Por otra parte, el Frente Despertar postula como precandidato presidencial al economista liberal José Luis Espert, quien estará acompañado por el periodista Luis Rosales, mientras que en la vereda totalmente opuesta aparece el Frente de Izquierda, que lleva la fórmula Nicolás del Caño-Romina del Plá. El Movimiento al Socialismo (MAS) se destaca por llevar a la única precandidata presidencial de estos comicios, la dirigente feminista Manuela Castañeira, que estará acompañada por Eduardo Mulhall como vice.

