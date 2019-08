Roberto Lavagna: "Espero que la gente vote con el corazón"

El precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, emitió su voto a las 9.47 horas en el Instituto San Francisco de Asís del barrio porteño de Nuñez.

Al salir del colegio, compartió un breve intercambio con los medios de comunicación congregados en el lugar. “Iniciamos muy bien el día porque además hay un clima bárbaro, algo muy bueno sobre todo cuando hay que votar para las zonas más alejadas”, manifestó.

El economista explicó que va a compartir el día con la familia y que para el almuerzo va a disfrutar de sus nietos. De menú tiene ravioles rellenos de ricota "comprados, no caseros", como todos los domingos. Según precisó, se va a encontrar recién a la noche con su compañero de fórmula, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, quien viajará hacia la Capital Federal después de emitir su voto en su provincia.

Video: Jimena Moyano

Lavagna rehusó a realizar estimaciones sobre los resultados de este domingo remarcando que todavía rige la veda electoral: “De política no hablamos, hoy no se puede”. Con respecto a la cuestión, únicamente manifestó: “Espero que la gente vote con el corazón, de acuerdo estrictamente a lo que desea sin ningún otro tipo de cálculos. El país tendrá un radiografía de lo que siente la población realmente”.

Asimismo, el ex ministro de Economía también rechazó referirse a la polémica sobre el escrutinio impulsada por el Frente de Todos: “Eso habría que preguntarle a los apoderados. Yo solo espero que sea un día pacífico, que sea para el bien de todos cualquiera sea el resultado y estoy seguro que todos respetaremos los resultados como corresponde”.

Consultado por el número de fiscales que dispone Consenso Federal para esta jornada electoral, el economista puntualizó: “No tenemos 100 mil, eso seguro, nos arreglamos con lo que podemos”. Desde la campaña lavagnista no quisieron dar un número total de personas que movilizarán para el control del cuarto oscuro y el recuento de votos. Diversas fuentes del sector coincidieron en señalar que la tropa no alcanzará para cubrir las más de 90 mil mesas, pero esperaban contar con fiscales de escuela en la mayoría de ellas.

B.D.N./FeL