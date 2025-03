Tony Sablan conoció a Gideon Davis en el Bellevue Club, en Washington, y de inmediato supo que podía ser un buen invitado para su podcast, Unscripted Arena, en el que cuenta historias auténticas y celebra la resiliencia humana. El joven se ajustaba a su búsqueda: tenía una historia familiar pesada y, con tan solo 25 años, había logrado dar un salto en el universo cripto. Tony jamás se imaginó que ese reportaje, que revela la existencia de un acuerdo firmado entre Javier Milei y los creadores de $Libra, iba a dar la vuelta al mundo.

El escándalo de $Libra explotó el 14 de febrero luego de que Milei publicara un tuit para difundir la memecoin que pocas horas después se desplomó. A partir de entonces, los periodistas y los investigadores aficionados de internet comenzaron a rastrear quiénes estaban detrás de esta estafa. Y, a medida que se conocían más detalles, los protagonistas de esta historia comenzaron a borrar su huella digital: dieron de baja perfiles en redes sociales, eliminaron fotos y desaparecieron de internet.

En la prensa argentina se comenzó a repetir que Milei habría firmado un acuerdo con los creadores de $Libra. El dato fue una versión que circuló en off the récord hasta que se filtró un fragmento de la entrevista de Tony a Gideon. El joven, orgulloso, confirmaba la información: “Argentina acaba de firmar un LOI (“Letter Of Intent”) con Cube que nosotros facilitamos para usar su tecnología subyacente para ayudar con las cosas criptográficas y abrir eso, pero también potencialmente (para) abrir una cooperativa de crédito y algo como un banco donde las criptomonedas y el tráfico se fusionan”, decía.

El corte se viralizó de inmediato, pero hubo algo que llamó la atención. La entrevista completa había sido dada de baja de la web, lo que alimentó todo tipo de sospechas. Tony es claro: la única razón por la que eliminó el episodio es porque Gideon se lo pidió el 22 de febrero de 2025. Su intención es generar un espacio de conversación cómodo y no pensó que detrás de la solicitud podría haber otra cosa. Apenas comprendió el impacto del video, luego de recibir un mail de PERFIL, volvió a publicarlo.

Tony fue luchador de MMA y, en la actualidad, es asesor en finanzas. Luego de una crisis económica, decidió comenzar Unscripted Arena, un espacio “para compartir y explorar más allá de los marcos financieros”, según cuenta en su sitio web.

El reportaje con Gideon surgió como la mayoría de los otros, a partir de conversaciones espontáneas con personas que se cruza. Fue el episodio 9 de la temporada 3 y el joven fue presentado como “el director ejecutivo de Kelsier Capital, una empresa de capital de riesgo que conoce bien el mundo de la Web3”. Se trata del hermano menor de Hayden Davis, la primera persona que se identificó como responsable de $Libra, y en la ue trabajaron con su empresa familiar, en la que su padre, Tom, es el presidente, y su hermana, Scotlyn Graces, directora creativa.

PERFIL: ¿Cómo se produjo la entrevista con Gideon Davis?

Sablan: Conocí a Gideon en el Bellevue Club, Washington. Trabajo dentro de las instalaciones del club con frecuencia y he conocido quizás al 90% de mis invitados a través de interacciones en el club. Gideon me escuchó hablar sobre podcasts, mencionó que solía tener uno y lo difícil que era sostenerlo. Charlamos y, en algún momento, la conversación giró hacia lo que él estaba haciendo, que era cripto.

Como asesor financiero, estoy interesado en aprender sobre criptomonedas. Mi negocio se centra en inversiones seguras como seguros de vida y planificación patrimonial, pero me preguntan todo el tiempo sobre criptos. Por eso lo invité a charlar en el podcast. Grabamos el episodio en el estudio Zeacon en Bellevue el 7 de octubre de 2024 y lo lanzamos el 8 de noviembre.

PERFIL: ¿Cuándo y por qué dio de baja la entrevista?

Tony Sablan: Eliminé el episodio el sábado 22 de febrero de 2025, después de recibir un mensaje de Gideon. Mi podcast se basa en las relaciones, por lo que era un procedimiento estándar para mí cumplir con la solicitud de mis invitados de eliminar contenido con el que no se sentían cómodos, independientemente del motivo.

No pensé mucho en el asunto hasta que recibí el correo electrónico de PERFIL. Una vez que confirmé que el correo electrónico era real, se lo envié a un buen amigo, Colby Martín, quien es el director de estrategia de ICMG, una firma de geopolítica y de gestión de crisis. Él es mi apoyo y me ayuda a comprender el contexto geopolítico más amplio y las implicaciones de cualquier situación en la que me encuentre. Me explicó la importancia del podcast, sus implicaciones geopolíticas y, francamente, la mejor manera de seguir adelante con esta situación en la que me encuentro.

PERFIL: ¿Por qué decidió volver a publicarlo?

Sablan: Una vez que entendí el tamaño y el alcance de la historia en Argentina, fue una obviedad. Después de hablar con Colby el martes 25 de febrero a las 10:56 a.m, llegué a comprender la importancia del podcast para la gente de Argentina y, francamente, el mundo. Consideré las implicaciones de eliminarlo y decidí que era mi responsabilidad permitir el acceso a este reportaje, considerando su importancia. Lo volví a subir a YouTube inmediatamente después de esa conversación con Colby.