Elisa Carrió dio marcha atrás con su propuesta de "condenar" a periodistas que difundan "reuniones falsas"

"Vamos a condenar a quien, a través de los diarios, comunique reuniones falsas", lanzó la dirigente de Cambiemos Elisa Carrió y generó el repudio de las organizaciones periodísticas de FOPEA y ADEPA quienes denunciaron un "intento de censura". Consultada por el caso, la líder de la Coalición Cívica aclaró sus dichos y acusó a las instituciones de "querer quedar bien con Alberto Fernández" y agregó: "Miren que les va a dar plata pero nunca los va a defener".

"Me extraña de FOPEA y de ADEPA, a quienes defendí como nadie defendió en la Argentina, no me hayan pedido una mínima explicación de mis dichos. Mis dichos estaban referidos a los funcionarios de Gobierno que daban noticias falsas a la prensa desestabilizando al gabinete de Mauricio Macri", aclaró en diálogo con TN.

Las primeras declaraciones del pasado martes 20 de agosto sobre "condenar" a los que comuniquen información falsa en los medios de comunicación generó el rechazo de las organizaciones. En su cuenta de Twiiter el Foro de Periodismo Argentino expresó: "FOPEA rechaza las declaraciones de Elisa Carrió, quien alertó que desde el oficialismo iban a 'condenar a quien a través de los diarios comuniqué reuniones falsas' y lo relacionó con un intento de 'hacer tambalear al Presidente'. FOPEA está comprometida con la lucha contra la difusión de noticias falsas, pero la advertencia de Carrió puede interpretarse como un intento de censura. Además constituye una atribución de la Justicia condenar algún tipo de delito, si eso fuese así".

.@FOPEA rechaza las declaraciones de @elisacarrio quien alertó q desde el oficialismo iban a “condenar a quien a través de los diarios comuniqué reuniones falsas” y lo relacionó con un intento de “hacer tambalear al Presidente” @mauriciomacri. — FOPEA (@FOPEA) August 20, 2019

En ese sentido, Carrió expresó su enojo al considerar que "no se merece" el destrato de FOPEA porque no le pidieron explicaciones y cuestionó: "¿O me condenan para quedar bien con Alberto Fernández? Pero miren que les va a dar plata pero nunca los va a defener. Sobre todo Cristina Kirchner y Axel Kicillof".

"¿Quién sale a defender a los periodistas? ¿Quién sale a defender a Daniel Santoro? 25 años de política, miles de noticias falsas sobre mi persona, discriminaciones de todo tipo, pero jamás querellé a un periodista", insistió Carrió.

A continuación la definiciones destacadas de Carrió en la entrevista:

"El día que me lo presentaron en 2015, en Córdoba, me dijo: 'soy Durán Barba', y yo le dije: 'Usted salga de aquí'"

"El dólar a 60, es el dólar Alberto Fernandez y de Techint. Lo pedía el establishment. Sacamos el IVA, ¿quienes se quejan? Los gobernadores. Son medidas indispensables".

"Durán Barba decía que no había que acompañar a los candidatos a gobernadores de Cambiemos en las provincias y dejar ganar al PJ, cosa que era avalada por ( Rogelio) Frigerio . Yo me dediqué a acompañar a los que iban a perder porque uno tiene que estar al lado del que tiene la causa difícil".

. Yo me dediqué a acompañar a los que iban a perder porque uno tiene que estar al lado del que tiene la causa difícil". ​Sobre la posibilidad de ir presa: "Sí, obvio, eso es la venganza en ellos. Ellos nunca toleraron que yo tuviera estrategia. Alberto Fernández es establishment puro. Los gobernadores no quieren bajar impuestos. La verdad se va dando de una manera maravillosa".

"Puedo ir o no a la cárcel. Tengo arreglado mi velorio por si me matan. Tengo arreglado la cárcel, tengo que sacar una ley por el aire acondicionado"

​"El lío que voy a hacer en la cárcel va a ser muy divertido y a lo mejor tenga un don para prestar un servicio a las personas que están privadas de libertad".

DR/FeL