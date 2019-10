El elogio de Federico Pinedo a Cristina Fernández de Kirchner

En plena campaña , el Presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, elogió a la ex jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner al valorar que la legisladora decidiera postularse como número dos de la fórmula del Frente de Todos y ceder el liderazgo de la campaña al candidato Alberto Fernández.

Si bien Pinedo aclaró que todavía imagina a Miguel Pichetto "como el futuro vicepresidente" del país tuvo palabras de elogio para con Cristina Fernández de Kirchner y su accionar en el futuro. "A pesar de que no me corresponde opinar de otros partidos, yo creo que la ex presidenta actuó con generosidad dentro de su espacio, así que supongo que el rol que ella va a tener va a ser institucional, como vicepresidenta", valoró Pinedo en una entrevista concedida a El Cronista.

El senador del oficialismo agregó: "¿Qué va a resultar de la pelea entre el peronismo y el kirchnerismo? No tengo la menor idea, me parece que hay diferencias muy graves ahí, no me da un enorme placer ese tipo de diferencias dentro de un mismo espacio político, pero creo que la ex presidenta, si le toca, va a ejercer el rol institucional que le toca".

Creo que la ex presidenta, si le toca, va a ejercer el rol institucional que le toca, dijo Pinedo

Con el elogio parece ser que el senador dejó atrás el comportamiento de Fernández de Kirchner cuando tuvo que prepararse el traspaso de mando a fines de 2015. En ese momento, las negociaciones entre la mandataria saliente y el presidente Mauricio Macri con respecto a donde debía llevarse a cabo la ceremonia, si en el Congreso o en la Casa Rosada, no llegaron a buen puerto y culminaron con la asunción a la presidencia por doce horas de Pinedo para que fuera él quien entregara los atributos al ex jefe de Gobiern porteño.

En esa ocasión, el presidente provisional del Senado manifestó que lamentaba mucho "que no estén los dos presidentes juntos en un acto democrático por excelencia” .

En otro tramo de la nota, Pinedo fue directo al referirse al resultado de las PASO y el momento económico del país: "Básicamente, nos pasó un tren por encima el año pasado cuando a la Argentina se le cortó el crédito en abril, de un día para el otro. Es como si te hubiera chocado un tren".

"La inflación es una fábrica de pobreza tremenda y, en ese contexto, hacer la elección es muy difícil. Pero nosotros estamos saliendo de esa situación, desde el punto de vista político es muy negativo enfrentar el proceso electoral en el peor momento de la crisis", completó.

B.D.N./FeL