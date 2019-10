Las 10 frases más polémicas de Pichetto como vice de Macri

Siempre quedará la duda si Miguel Ángel Pichetto se sintió más a gusto con su ideología dentro del peronismo o de Juntos por el Cambio. Desde que fue ungido como candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, el senador endureció su discurso y ya no ocultó su forma de pensar. Si bien la última polémica fue cuando habló se refirió a la venta de drogas en las villas y pidió "dinamitar, que vuele todo por el aire", lo cierto es que no se trató de la primera frase que despierta todo tipo de respuestas.



Comunista. Ni bien asumió su nuevo rol, a la salida del asado de peronistas de Cambiemos, el precandidato dijo ante la prensa que "el peronismo de la provincia de Buenos Aires lleva a un hombre del Partido Comunista como candidato. Estoy hablando de Axel Kicillof, que tiene sus orígenes en el Partido Comunista. Éstas son las grandes distorsiones de Unidad Ciudadana Por eso los compañeros del peronismo tienen que reflexionar sobre eso".



Perón. A los pocos días, Pichetto se refirió sobre una consulta a que lado apoyaría Juan Domingo Perón en caso de estar con vida y destacó que sería a Macri. "Era un hombre inteligente que tenía una visión de lo que significaban los bloques, la apertura, el ingreso de productos en el mundo. No era un hombre que atrasaba, tenía una mirada moderna, una mirada inteligente", detalló en declaraciones a La Red y Radio Mitre.



Pichetto: "La derrota, para el peronismo, comenzó en 2015"



Endeudamiento. En medio de la discusión por los planes sociales, Pichetto, cuestionó duramente a los "piqueteros" que reclamaban la emergencia alimentaria y, tras afirmar que los movimientos sociales son "una de las causas del endeudamiento público", afirmó que "no laburan" y que "forman parte de espacios dirigidos a ayudar un poco a debilitar más al Gobierno". En diálogo con Radio La Red, el referente peronista subrayó que se trata de "sectores para los cuales el Estado hace un esfuerzo extraordinario y es una de las causas del endeudamiento público mantener el sistema de seguridad social de la Argentina". En ese sentido, destacó que el "65 por ciento del total del Presupuesto está comprendido ahí, en planes, piqueteros, cooperativas de la pobreza, cartoneros, multinacionales del cartón".



De frente. En un momento de la campaña, las declaraciones de Pichetto fueron tan polémicas que hasta hubo dirigentes de Cambiemos que comenzaron a relativizarlas. Miguel Ángel, lejos de frenar, salió con todo para contestarle a sus flamantes socios: "Yo siempre dije las mismas cosas, sigo pensando de la misma manera, y si a alguien le preocupa, me gustaría que me lo diga de frente. Yo creo que hay que dar la pelea electoral y que el tema no está cerrado", aseguró en diálogo con Nancy Pazos en La 990.



Condena. El jueves 5 de septiembre se refirió al caso de Vanessa Gómez Cueva, la enfermera peruana que fue deportada en febrero de este año luego de cumplir una condena de cuatro años por tenencia de estupefacientes para comercialización y que podrá regresar a la Argentina a reencontrarse con sus hijos: "Esta mujer vendía drogas a los pibes y destruía familias", se quejó. "La Argentina está enferma. Ahora va a volver una peruana que fue condenada a cuatro años por narcotráfico por una cuestión de integración familiar. Esta mujer vendía drogas a los pibes y destruía familias. No se qué organismo internacional impuso que vuelva esta mujer", precisó



Venezolanos. El lunes 30 de septiembre el INDEC informó que la pobreza llegó al 35,4% de los argentinos en el primer semestre de 2019, el nivel más alto desde octubre de 2001. La ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley reconoció el problema como parte de "una realidad que conocemos más allá de los índices". Como contraparte, Pichetto abordó la cuestión del desempleo, que en el segundo trimestre de este año creció al 10,6%, el valor más alto desde 2005. "¿Cómo puede ser que gente que viene del extranjero —vamos a poner el ejemplo claro de los venezolanos, 400.000 ingresaron en el último año, no conocían ni las calles de Buenos Aires ni el argot porteño— y están todos trabajando en servicios, gastronomía, hotelería, gimnasios, estaciones de servicio? Acá hay algo que no está sonando bien", argumentó.

Miguel Ángel Pichetto: "Soy un sujeto contradictorio"



Revolución. El intelectual Horacio González había pedido una "revalorización" positiva de la guerrilla de los años '70. Días antes, Juan Grabois había hablado de "reforma agraria". La respuesta de Pichetto redobló la apuesta. “Reforma agraria, expropiación, ‘tomemos los shoppings’. Los que tengan una vivienda de más, porque a lo mejor es el ahorro de toda su vida, una casa y un departamento, el departamento lo van a tener que entregar a la revolución. No se sabe qué revolución imaginaria quieren construir en el siglo XXI, con ideas que atrasan 80 años”, dijo Pichetto en declaraciones a radio La Red.



Hambre. En medio del debate por la emergencia alimentaria y la situación de hambre en la Argentina, la Iglesia se metió en el debate. Un arzobispo salteño criticó duramente a Mauricio Macri en aquella provincia. Quien respondió fue, una vez más, Pichetto. El candidato calificó de "exageradas" las denuncias de la Iglesia y aseguró que "nadie se muere de hambre" en el país. En declaraciones a la CNN Radio Argentina, el funcionario sentenció: "Me parece exagerada la calificación de emergencia alimentaria. Había emergencia social. De ahí a decir que en Argentina hay hambre hay un tramo demasiado largo. Hay algunas exageraciones, de la (Conferencia) Episcopal, de la Iglesia Católica y de algunos sectores que nos colocan en una derrota simbólica muy significativa en Argentina". En esa misma línea, continuó: !¿Hay pobreza? Sí. ¿Está consolidada? Está consolidada. ¿Hay que ayudar a esos sectores? Sí. Pero el concepto del hambre, famélico, eso no se da en Argentina. No hay nadie que se muera de hambre. Puede haber calidad de comida”, indicó.



Fiscalizar. El triunfo de Cambiemos en Mendoza volvió a envalentonar al candidato oficialista. “La tarea de alguien que está en el Gobierno es controlar el comicio, se tuvo que haber tenido un control más estricto para que no haya ninguna duda porque, por ejemplo, hubo muchas actas en cero, pero nadie lo quiere reconocer del todo porque implica asumir responsabilidades”, afirmó en diálogo con radio La Red. Y sostuvo que “hay cuatro o cinco puntos” de diferencia entre el Frente de Todos y el oficialismo, los cuales “se explican por esta falta de control de Juntos por el Cambio; no lo hago para flagelar o para echar culpas, si no corregimos esto podemos tener dificultades de nuevo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires”.



Dinamitar. Durante una charla en el Ciclo de Entrevistas de la Escuela de Comunicación de Perfil Educación se refirió a una investigación judicial basada en una foto tomada por un drone que refleja la venta de droga en la villa 1-11-14. "Habría que dinamitar todo, que vuele todo por el aire", dijo Pichetto.

RI EA