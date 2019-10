Miguel Ángel Pichetto: "¿Cómo puede ser que los 400.000 venezolanos estén todos trabajando?"

El INDEC informó este lunes 30 de septiembre que la pobreza llegó al 35,4% de los argentinos en el primer semestre de 2019, el nivel más alto desde octubre de 2001. Como suele ocurrir desde el inicio de la crisis económica desatada por la devaluación de abril de 2018, en el oficialismo las posturas fueron disonantes. La ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley reconoció el problema como parte de "una realidad que conocemos más allá de los índices". Como contraparte, Miguel Ángel Pichetto remarcó el gasto social que lleva adelante el Gobierno de Mauricio Macri, pero lo atribuyó nuevamente a la herencia del kirchnerismo.

"El Gobierno debería haber afrontado desde el primer día qué estado tenía, qué inventario y las medidas que había tomar para hacerlo razonable, porque con déficit fiscal no se puede gobernar; esto recién lo afrontó después de la crisis de la devaluación", opinó el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio al ser entrevistado por Nelson Castro en Radio Continental.

El senador nacional por Río Negro remarcó además que "la perspectiva del país era razonable" antes de las PASO porque "el dólar estaba en $45 y la inflación estaba a la baja".

Sobre la crisis económica y su impacto en la sociedad, el compañero de fórmula de Mauricio Macri sostuvo que "el 75% del presupuesto es gasto de seguridad social" y afirmó que en esas condiciones "es inviable el país en términos de proyección".

"¿Cómo se puede alentar la pyme, que baje la tasa de interés, generar actividades económicas productivas? Este es el tema que hay que desactivar y que requiere también afrontar los grandes debates, por ejemplo: ¿El plan de ayuda puede ser para siempre? Yo creo que no. Puede ser para un año", opinó.

El dirigente peronista también abordó la cuestión del desempleo, que en el segundo trimestre de este año creció al 10,6%, el valor más alto desde 2005. "¿Cómo puede ser que gente que viene del extranjero —vamos a poner el ejemplo claro de los venezolanos, 400.000 ingresaron en el último año, no conocían ni las calles de Buenos Aires ni el argot porteño— y están todos trabajando en servicios, gastronomía, hotelería, gimnasios, estaciones de servicio? Acá hay algo que no está sonando bien", argumentó.

Jorge Asís: "Macri fracasó, córrase y deje fracasar a otro"

Pichetto reiteró luego que Cristina Fernández de Kirchner "es la verdadera dueña del proyecto político" del Frente de Todos y que desde la candidatura presidencial de Alberto Fernández "tampoco hay ningún plan". "Si el plan es ajuste de precios y salarios por un tiempo determinado, la verdad es que tampoco es ningún plan", consideró.

"Hay algunos temas que asustan por parte de los sectores de la oposición", afirmó el legislador, que enumeró entre ellos el debate sobre los medios, la propuesta de Eugenio Zaffaroni sobre la reforma constitucional y las declaraciones de Juan Grabois y Horacio González. "Es increíble que en la Argentina haya gente que piense de esa manera, aparecen hasta reivindicando la violencia, es una locura", expresó.

Para Pichetto, la Iglesia "exagera" al describir el hambre en la Argentina

Por último, el candidato a vicepresidente reiteró sus dudas sobre la fiscalización del oficialismo en torno al resultado de las PASO del 11 de agosto. “Santiago del Estero es ejemplo de un resultado demoledor en contra del Gobierno", dijo sobre la provincia donde la fórmula Fernández-Fernández "sacó casi el ochenta por ciento" mientras que el gobernador "Gerardo Zamora venía ganando con el sesenta".

"Yo no digo que haya habido fraude, lo que digo es que no ha habido controles; y nadie puede invocar su propia torpeza: si usted no está en la mesa, probablemente tenga cero votos", continuó Pichetto. "Si el partido de gobierno no tiene fiscales, hay un problema", agregó. El dirigente reconoció que la fiscalización "tal vez no explique la totalidad del resultado", pero —dijo— "tengo claro que en sectores de Rosario y del Gran Buenos Aires no hubo fiscales".

FF/FeL