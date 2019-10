Alberto Fernández: "No hay nada más inmoral que no reaccionar ante la pobreza"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, criticó al Gobierno nacional por el aumento de los índices de pobreza: "En un año y medio, Macri aumentó la pobreza de 25,7% a 35,4%. Y terminará el mandato con 5 millones de pobres más que al asumir", resaltó el ex jefe de Gabinete. "No hay nada más inmoral que no reaccionar ante la pobreza. Debemos parar esto generando trabajo y construyendo una Argentina más justa y equitativa".

El índice de pobreza alcanzó en Argentina el 35,4% de la población en el primer semestre del año, lo que eleva a casi 16 millones de nuevos pobres como consecuencia de la crisis económica que atraviesa el país, la cifra más alta en 17 años. Lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) según el cual el índice de pobreza trepó y está por encima del 27,3% registrado en el mismo período de 2018.

D.S.