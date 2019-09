Pichetto, contra sus críticos de Cambiemos: "Si les preocupa, que me lo digan de frente"

Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Mauricio Macri salió con todo para contestarle a los dirigentes de Cambiemos que cuestionaron los fuertes cruces que tuvo con la oposición y algunas polémicas definiciones. "Yo siempre dije las mismas cosas, sigo pensando de la misma manera, y si a alguien le preocupa, me gustaría que me lo diga de frente. Yo creo que hay que dar la pelea electoral y que el tema no está cerrado", aseguró el legislador en diálogo con Nancy Pazos en La 990.

Es que la semana pasada, Pichetto brindó definiciones que generaron ruido en la alianza gobernante. Primero acusó a los movimientos sociales que se apostaron en la 9 de Julio. Luego criticó la decisión de Migraciones que permitió el regreso al país de una peruana que había sido deportada. E insistió con la imagen de Venezuela si en Argentina ganaba el peronismo.

"La política implica eso, la posibilidad de no resignarse, de dar la pelea, de no darse por vencido ni aun vencido, de que la pelea que se pierde es la que no se da", explicó. Y agregó: "Hay que pararse con convencimiento porque esta elección puede ser distinta; no digo que sea fácil, pero hay que mantener las ideas".

Sobre los rumores que indicaban que buscaría un lugar en la Auditoría General de la Nación en caso de una derrota, sentenció: "Ese comentario no me hace ningún favor, yo he tenido un ciclo largo en la política, tengo 18 años en el Senado y las cosas se terminan; no dramatizo". "Si perdemos, no voy a dejar la política, lo voy a hacer desde afuera del cargo público, voy a seguir comprometido con el conjunto de ideas que quise mantener dentro de mi partido y no pude porque ganaron otras visiones del pensamiento mágico, del modelo de igualitarismo estúpido que nos lleva al fracaso", agregó.

Pichetto dijo además que le encantaría participar de un debate con Cristina Kirchner. "La señora tiene ideas que atrasan", dijo. E insistió: "En mi opinión, es importante fortalecer al Gobierno dando la pelea electoral, en una discusión de ideas, de proyectos de país".

