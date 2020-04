Emergencia social: despliegan el plan "antisaqueo" en el conurbano bonaerense

por Rosario Ayerdi

“Todavía no pasó nada porque hay plata circulando”, coinciden funcionarios nacionales, provinciales e intendentes. El pago de jubilados y asignaciones sociales descomprimió la tensión social en el conurbano bonaerense en el inicio de la extensión de la cuarentena contra el coronavirus, algo que podría agravarse en las próximas semanas con el empeoramiento de la crisis económica. La amenaza de disturbios y saqueos está presente, por lo que las fuerzas federales, el Ejército y la Policía Bonaerense trabajan en un operativo para evitar saqueos y disturbios sociales.

Los más de mil gendarmes que custodian las zonas más carenciadas del Conurbano cambiaron su rol en las últimas semanas. Concientizan sobre la importancia de quedarse en el barrio, custodian que las salidas tengan un justificativo y sean de a uno y son la primera voz de alerta ante la posibilidad de disturbios y amontonamiento de ciudadanos.

Desde el aire, el Ejército despliega “tareas de observación”. Durante el día sobrevuela el Conurbano el helicóptero del Ejército y por la noche lo hace la Fuerza Aérea. El objetivo es advertir desde el aire ante la posibilidad da tumultos de gente que puedan organizarse para el reclamo de alimentos.

Desde el aire, el Ejército monitorea que no haya disturbios

La Policía Bonaerense tiene distintas bases preparadas para accionar en caso de recibir la orden del ministro de Seguridad, Sergio Berni, que coordina el Plan de Prevención Covid-19. Para ello se implementó un Centro de Operaciones de Emergencia que lo integran las áreas de Seguridad, Desarrollo Social y Salud. A través de teleconferencias trabajan de manera conjunta con los secretarios de Seguridad de los municipios para coordinar tareas de prevención.

“La cuarentena obligatoria modificó la dinámica de la ciudad, del delito y por ende se modificó el patrullaje policial”, detallan desde el gobierno de Axel Kicillof. Por eso, se organizó un redespliegue del personal policial. Los 2.400 policías que egresaron el año pasado junto a efectivos que integran los cuerpos de Caballería e Infantería y personal de las fuerzas especiales (GAD, UTOI y Halcón y GPM) se desplegaron en la última semana en distintas bases del Conurbano para acortar los tiempos de respuesta ante la necesidad de tener que intervenir. Están en Ituzaingó, Quilmes, General San Martín, La Matanza, San Fernando y La Plata. Parte de este personal ya realiza patrullajes y otros están de reserva ante la posibilidad de que los uniformados contraigan coronavirus (hasta ahora no se registró ningún caso).

La ayuda alimentaria sigue en aumento

No solo el desembolso de sueldos y asistencia social para los sectores más vulnerables hizo que hasta ahora no se registraran mayores disturbios. Para que esto no suceda, la ayuda alimentaria también fue en aumento. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, detalla que pasaron de asistir de ocho millones a once millones de personas con la compra de 12 kilos de comida. Además, se destinó más de 300 millones de pesos a los municipios para la compra de alimentos y hubo un aumento del 50% del monto en la ayuda a 3 mil comedores a los que el ministerio asiste.

¿A quiénes llega esta ayuda? En el Gobierno explican que hay una demanda de asistencia alimentaria de sectores que hasta ahora no tenían vínculo con el ministerio como los trabajadores de la economía informal. “Taxistas, remiseros, el que hace durlok, el azulejista son todos sectores que ahora están frenados y que por primera vez solicitan ayuda”, explican en la Casa Rosada. Además, también se incrementó la asistencia a comedores “de quienes hacían changas, tenían un plan y cuando andaban cortos iban al comedor. Ahora van todos los días”, agregan.

Solo en La Matanza, distrito más poblado del país, el Ejército reparte 24 mil raciones diarias de comida. Para la asistencia alimentaria extra, esta fuerza desplegó 111 agentes.

Además de la ayuda del gobierno nacional, los intendentes firmaron convenios con grandes cadenas de supermercado para también aumentar la asistencia alimentaria. Algunos de ellos colaboran a diario con la entrega de entre 100 y 200 bolsones de comida que el municipio se encarga de repartir.