En el Frente de Todos aspiran a llegar al 42%

por Rosario Ayerdi

Durante la mañana, Alberto Fernández habló con cada uno de los gobernadores de la oposición que lo acompañaron en el cierre de campaña en Rosario. Recién después del mediodía, el candidato presidencial logró desconectarse de la elección con un asado que terminó con un minirrecital que incluyeron canciones de Sui Generis y Luis Alberto Spinetta hasta terminar cantando Costumbres Argentinas de Los Abuelos de la Nada. Pero en el Frente de Todos la distensión dura poco y enseguida aparece un “número mágico” como meta de hoy.

Este número es el 42% de los votos. Estiman que si consiguen ese número, la posibilidad de que Juntos por el Cambio achique la distancia y revierta la elección será más difícil. Y se entusiasman con conseguir un 3% más de sufragios en octubre para poder ganar la elección en primera vuelta.

“Si siete de cada diez argentinos no coinciden con las políticas económicas del Gobierno, aún tenemos mucho para crecer de cara a octubre”, dicen en el equipo de campaña de la calle México del barrio de San Telmo. “Cuanto más conozcan a Alberto más posibilidades tiene de ganar votos. Tiene un 10% menos de imagen negativa que Macri”, agregan.

A diferencia de lo que piensan en la Casa Rosada mirando las elecciones de 2015, creen que puede haber indecisos que hoy no vayan a votar y que en octubre se inclinen por la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “Hay que dejar de mirar la última elección presidencial como si se tratase del mismo escenario. No lo es. Juntos por el Cambio ya gobernó y mal durante cuatro años y nosotros no somos ni Aníbal Fernández, ni Daniel Scioli que no tenía el apoyo del kirchnerismo”, evalúan cerca del candidato presidencial.

Una particularidad: los nuevos votos no los buscarán en la provincia de Buenos Aires en donde creen que hoy llegarán a conseguir el porcentaje más alto que podrán tener. Apuntarán al interior del país.

En el entorno del postulante aseguran que lograron unificar las distintas campañas y que los candidatos transmitan el mensaje que debían transmitir. Desde el 18 de mayo, día en que Cristina Kirchner anunció que Fernández sería el candidato presidencial, comenzaron a articularse los equipos de Fernández con los de Cristina, Axel Kicillof, Verónica Magario y Sergio Ma-ssa. En la comunicación, solo Jorge el “Topo” Devoto, realiza algunos videos por fuera de la estética de la campaña.

“Levante la mano quién va a votar a Alberto”, dijo Catalina después del brindis de su papá y vocero de Alberto, Juan Pablo Biondi. Ayer, el candidato pasó el día previo a los comicios en Ezeiza. Llegó con su pareja, Fabiola Yáñez y su perro Dylan. También estuvieron dirigentes del Grupo Callao: Santiago Cafiero, Guillermo Justo Cháves, Miguel Cuberos, Cecilia Gómez Miranda, Federico Martelli, Cecilia Todesca, Aníbal Pitelli y Matías Kulfas. Este último sorprendió cantando junto al candidato presidencial.

Hoy Alberto sacará a pasear a Dylan (ayer le costó subirlo al auto para irse de la casa de Biondi y regresar al departamento de Puerto Madero) e irá a votar a la Universidad Católica Argentina en la calle Alicia Moreau de Justo. Recién una vez que finalice la votación se trasladará al búnker de Chacarita llamado “Complejo C”.

Allí habrá espacio para la militancia, un entrepiso para la prensa, otro piso para los distintos candidatos entre los que estarán los postulantes a la gobernación, Kicillof y Magario, y Massa. Otra planta está reservada para Alberto y su familia. No faltará la comida, sobre todo, porque Fernández disfruta de ella. Ayer, en el asado, no le dijo que no a nada. Tampoco cuando llegó la hora del bombón escocés y la chocotorta helada.

CFK le envió un mensaje a los fiscales

Al igual que en la elección de 2017, Cristina Kirchner envió ayer un mensaje a los fiscales que custodiarán los votos del Frente de Todos durante la votación. “Quiero pedirles una cosa muy importante para mañana. Por nada del mundo se vayan de la mesa hasta que se cuente el último voto”, dijo la ex presidenta en un mensaje que se le envió a los 150 mil personas que trabajarán hoy.

El Frente de Todos denuncia desde hace semanas el nuevo sistema de conteo de votos a cargo de Smartmatic, por lo que incrementó la cantidad de fiscales con respecto a las últimas elecciones. “No se vayan tampoco hasta que el Correo se lleve todas las urnas con los votos”, insistió la candidata a vicepresidenta. El mensaje concluye: “Tienen la tarea de garantizar que las elecciones sean transparentes y que se respete la decisión de los votantes. En estos tiempos en que nos quieren convencer de que lo colectivo no importa, de que lo que pasa al de al lado no es importante; ustedes asumieron el compromiso de dedicar todo un día a cuidar los votos de todos. Gracias y a contar los votos”.