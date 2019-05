Macri, contra CFK: "¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían internet?"

En medio del acto en el Taller Ferroviario Mechita, en el partido bonaerense de Bragado, el presidente Mauricio Macri lanzó: "¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían internet? Es como repartir asado y no tener parrilla”. Es que el encuentro se desarrolló en la misma franja horaria en que se iniciaba el juicio oral por presunta corrupción en obra pública contra la senadora Cristina Kirchner en Comodoro Py.

El Presidente aprovechó el anuncio de la construcción de las obras de ampliación y modernización de las instalaciones en el Taller Ferroviario de la localidad de Mechita para defender su gestión. “Nosotros no veníamos a esto. No veníamos a construir las bases, vinimos a este país para que crezca y se desarrolle pero las bases no estaban”, denunció.

Macri estuvo acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en medio de la expectativa por el anuncio de la fórmula que presentará Cambiemos en las elecciones de octubre, a raíz de la candidatura de Alberto Fernández. “Los argentinos volvimos al mundo. Después de décadas que los dirigentes de este país nos dijeran que el mundo era un peligro, que era malo y había que aislarnos. Nos dimos cuenta que eso no estaba funcionando y ahí dijimos que debíamos cambiar”, insistió.

En ese sentido, el mandatario criticó la gestión del gobierno kirchnerista e ironizó: "¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían internet? Es como repartir asado y no tener parrilla. Era una cosa absurda. Estamos haciendo estas bases donde el país va a crecer”.

“Las bases no estaban y estamos haciendo lo que había que hacer. Estas bases empiezan a cambiar resignación por esperanza. Es por acá (el camino), es no creyendo ser lo dueños de la verdad”, concluyó.

El acto se desarrolló momentos antes de que la ex mandataria se sentara en el banquillo de los acusados acompañada de su abogado y a metros del empresario Lázaro Báez y su ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Todos están acusados de presunto fraude al Estado para favorecer al empresario santacruceño, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por 46.000 millones de pesos durante la gestión kirchnerista.

