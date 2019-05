Con Cristina Kirchner en Comodoro Py, Mauricio Macri encabezará un acto en Bragado

Momentos antes del inicio del juicio a la senadora Cristina Kirchner, el presidente Mauricio Macri encabezará un acto en el Taller Ferroviario Mechita, en el partido bonaerense de Bragado. En tanto, el proceso judicial por presunta corrupción en la obra pública tiene previsto iniciarse alrededor de las 11.30 en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

Según el comunicado oficial, 11.15 el Presidente anunciará la construcción de una “nueva unidad operativa de gran escala y el comienzo de las obras de ampliación y modernización de las instalaciones existentes” en el Taller Ferroviario de la localidad de Mechita. Además, de la actividad participarán la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, entre otras autoridades.

Por su parte, a la misma hora que el Presidente realice sus anuncios oficiales en Bragado, la ahora precandidata a vicepresidenta enfrentará el juicio por un presunto fraude al Estado para favorecer al empresario santacruceño Lázaro Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por 46.000 millones de pesos durante la gestión kirchnerista.

Por el caso, la ex mandataria ya se expresó en su cuenta de Twitter al asegurar que “se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial". "Una vez más y como siempre lo he hecho, volveré a ir. Si, pese a todo volveré a ir. No como otros, que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías", agregó.

Mauricio Macri recibe este martes 21 de mayo a Juan Schiaretti

Macri también tiene en agenda reunirse hoy con el gobernador reelecto de Córdoba, Juan Schiaretti, antes de que el dirigente peronista encabece una cumbre que comenzará a definir el futuro de Alternativa Federal y luego de que Cristina Kirchner lanzara a Alberto Fernández como candidato presidencial.

Según informó la agencia de noticias NA. Macri y Schiaretti se verán en el marco de una audiencia del Presidente con autoridades de la automotriz Fiat, que cumple cien años en la Argentina y que tiene su principal planta de producción en la provincia de Córdoba.

