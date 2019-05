"Chiche" Duhalde: "Quien va a conducir es Cristina Kirchner"

Hilda “Chiche” Duhalde opinó este martes 21 de mayo sobre el inesperado anuncio de la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y se mostró “sorprendida”, al tiempo que aseguró que “está claro” que quien tome las decisiones será la expresidenta.

“Alberto es un hombre más moderado, pero también en el inconsciente de todos los argentinos está claro que quien va a conducir es Cristina", consideró la dirigente peronista. Además anticipó que “va a ser ella la que decida, quien diga quiénes son los diputados nacionales y provinciales”, y opinó que esas situaciones "no son lo mejor que nos puede pasar”.

Respecto a su carrera política y una posible candidatura para las elecciones de este año, la senadora nacional con mandato cumplido dijo que le gustaría formar parte del espacio en el que esté Roberto Lavagna, quien confirmó el lunes 20 de mayo que será candidato.

Duhalde, duro con Alberto Fernández: "Es un horror, a este señor no lo conoce la mayoría"

“Me interesa participar en tanto y en cuanto no se dé lo que sueño. Está haciendo falta un gobierno de coalición nacional, con el socialismo y con el GEN, y es lo que deseo. Si eso sucede, yo no tengo problema de quedarme en mi casa”, señaló "Chiche" en diálogo con Crónica Anunciada, programa que se emite por FM Futurock.

La esposa del expresidente Eduardo Duhalde dejó en claro que no tiene un interés por ocupar un cargo si se logra llegar a una coalición que pueda gobernar. “No voy detrás de los cargos, siempre cumplí con lo que creí que tenía que hacer. Hay que deshacerse de egos en la política”, explicó.

Consultada por la participación de Sergio Massa, quien estudia un acercamiento al kirchnerismo en las últimas semanas, aseguró que le gustaría que decidiera participar dentro de Alternativa Federal, que lidera Juan Schiaretti. “El miércoles va a ser un día de grandes definiciones para el espacio Alternativa Federal y terminaremos de aclarar las dudas que tenemos”, dijo Chiche sobre la cumbre del espacio en Córdoba.

Por último, frente a un escenario de balotaje entre el líder de Cambiemos Mauricio Macri y la fórmula Fernández-Fernández, Duhalde aseguró que evitaría votar. “Me tomaría la libertad que me otorga la ley: no ir a votar. No votaría ni a Cristina ni a Macri", sentenció.

A.G./F.F.