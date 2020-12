En pleno Operativo Vacuna, controladores aéreos lanzan medidas de fuerza

Mientras la atención está puesta en la llegada de los vuelos con vacunas contra el coronavirus desde Rusia y ante la expectativa de traer más inyecciones, los controladores aéreos en los aeropuertos argentinos llevarán a cabo asambleas en reclamo de una mayor inversión en el sector.

Los controladores aéreos reclaman que desde octubre "no hay soluciones" a distintos planteos que realizaron desde el área aeronáutica. Si bien garantizaron los vuelos en las fiestas de Navidad, amenazaron con llevar a cabo medidas de fuerza en la primera semana de enero si no se revierte la situación.

"Quisiéramos transitar toda esta etapa del año y este proceso de las fiestas de una manera mucho más descomprimida y sin tener que plantear señales de conflicto. Pero la realidad es que hay una crisis estructural que atraviesa nuestro organismo, puntualmente la Administración de Aviación Civil, que es quien debe regular y controlar todo en materia aeronáutica y garantizar todo lo que es servicio de emergencia en los aeropuertos", consignó el Coordinador de ATE ANAC, Marcelo Belelli, en diálogo con Habrá Consecuencias, ciclo que se mite por El Destape Radio.

Belelli aseveró que el macrismo ejecutó un "vaciamiento financiero" y que la gestión actual no implementó una política que lo revierta. "Desde el mes de octubre no tenemos soluciones al respecto. Hemos pedido reuniones en el Ministerio de Transporte y no ha habido ningún plan que posibilite el modelo de financiamiento para poder atender las cuestiones que tenemos hoy por hoy en agenda. Se han priorizado otras áreas del sector aeronáutico y hemos quedado relegados a un segundo plano", lamentó el líder sindical.

Pese a las asambleas, los vuelos van a funcionar. "Hemos definido que en este proceso de fiestas vamos a garantizar la operatoria de forma habitual, más allá de que en algún aeropuerto pueda haber alguna asamblea que genera alguna demora mínima. No hay una voluntad de en este tipo de fiestas complicar la situación. Sabemos que la industria aérea se ha golpeado muy fuerte en todo este año, por ende, no queremos en un momento en el que pueda reactivarse un poco, molestar en ese aspecto", detalló Belelli. Pero advirtió que, si la situación no se revierte, "la semana que viene estaremos llamando una medida de fuerza para la primera semana de enero".

Este jueves 24 de diciembre tiene que llegar el avión de Aerolíneas Argentinas con las primeras 300 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V, cuyo su uso de emergencia fue aprobado sobre la hora ayer por el Ministerio de Salud. Desde el Gobierno, esperan poder traer más inyecciones con el correr de los días y comenzar la campaña de inmunización la semana que viene. Medidas de fuerza en los aeropuertos podrían complicar esos planes.

Belelli informó que el avión de Aerolíneas Argentinas en el que también viaja la comitiva argentina del Ministerio de Salud y de la ANMAT va a poder aterrizar sin inconvenientes: "Nuestra prioridad es la salud de los argentinos. Entonces, creemos oportuno que la operación se haga de forma correcta pero sí marcar este cuestionamiento y la agenda de reclamos que se la hemos planteado en todos los ámbitos del ministerio de Transporte a los cuales hemos sido convocados".

B.D.N./FF