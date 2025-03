Escándalo $LIBRA: Grabois, filoso con el fiscal Taiano, dijo que pedirá la imputación de Karina Milei

El dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, anunció este viernes que pedirá a la Justicia la imputación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ocurre en el marco de la estafa de la criptomoneda $LIBRA, donde actúa como abogado defensor de tres personas damnificadas. Crítico, apuntó contra el fiscal de la causa, Eduardo Taiano. En otro orden, anunció esta semana que encabezará una lista en las próximas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

"Vamos a pedir una medida de prueba obvia, la imputación de Karina Milei", anunció el referente social, luego de aseverar que distintas personas señalan a la funcionaria y hermana del presidente como su "valijera"

Grabois apuntó contra Taiano y sostuvo que Karina Milei "no está imputada en la causa por decisión del fiscal". En la investigación del denominado criptogate se investigan tres delitos: estafa, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Luego apuntó contra el Presidente y sostuvo que "promovió algo que no es un negocio porque es un activo que se desploma 520 millones de veces su valor". "No es un negocio, es una estafa. Es como vender un jarrón roto", comparó. "La estafa se puede configurar con independencia de los sobornos. La estafa se configura cuando te dicen que pongas plata arriba de una mesa y cuando la vas a buscar ya no está", sostuvo Grabois en diálogo con el programa RPM por Radio Splendid.

Escándalo $Libra: la historia de Mauricio Novelli, el recaudador

Sobre los tres delitos que se investigan, consideró que el tráfico de influencias es "muy fácil de probar", a partir de los testimonios sobre reuniones de empresarios de las criptomonedas con Milei a cambio de dinero.

Grabois criticó a Taiano por $LIBRA: "Olor a tongo"

Según consideró el dirigente político, la Justicia aceptó como querellantes a los tres damnificados por la estafa $LIBRA porque Taiano "estaba re contra cagado", a raíz del avance de la investigación en Estados Unidos y las sospechas crecientes a raíz de la pertenencia del hijo del fiscal a la jefatura de Gabinete (como titular de la Unidad de Bienes Decomisados).

"Hay olor a tongo entre el fiscal y el gobierno estafador. Hay un acuerdo que se puede justificar por la presencia de un familiar directo, el hijo de Taiano, lo cual es un causal por el cual un fiscal se debería excusar de participar de una causa", apuntó Grabois.

En ese marco fue que cuestionó a la Justicia por demorar 15 días en secuestrar los teléfonos celulares de las personas involucradas en la "criptoestafa", y reveló que junto a su equipo letrado van a publicar "todo lo que no sea reservado" del expediente.

Espert "difundió" otro token de estafa ($Libra V2): pidió disculpas y dijo que le hackearon la cuenta

Eduardo Taiano, fiscal de la causa $LIBRA

El titular de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se refirió también a la demanda colectiva presentada en la tribunales de Estados Unidos por $LIBRA. "En Estados Unidos la división de poderes funcionan un poquito mejor que acá. Aunque Milei tenga una subordinación miserable al gobierno de (Donald) Trump, andá a saber si lo pueden arreglar. El tipo tiene una impunidad para hacer las cosas que hace pocas veces vista, aunque se le está cayendo porque empiezan voces críticas en disantos sectores de la sociedad, no en los zurdos de mierda como dicen ellos", analizó.

Grabois querellante y demanda colectiva por la estafa $LIBRA

La Cámara Federal de Apelaciones revocó este jueves el fallo de la jueza María Servini y aprobó la querella presentada por Grabois. Fue luego de la audiencia realizada el martes pasado en Comodoro Py y de la cual participaron el propio dirigente y su equipo de abogados, los letrados Mauricio Novelli y Sergio Morales, además de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

Con esta decisión, representará legalmente a Iván, Juan y Matías, tres supuestos damnificados por la difusión por parte de Milei de la memecoin $LIBRA.

Durante la audiencia, Grabois argumentó que sus representados cuentan con pruebas contundentes, como el registro de compra del token y las transacciones en la blockchain de Solana.

La ruta del dinero K(arina): la plata sucia de los Milei

Por otro lado, se supo esta semana que se presentó una demanda colectiva avanza contra los responsables de $LIBRA. El especialista en blockchain Martín Romeo, quien forma parte de la querella en la causa, explicó que la acción judicial busca determinar qué delitos cometió cada parte de la cadena de valor e iniciar reclamos civiles para que los inversores recuperen su dinero.

"No fue una mala operación ni una inversión especulativa. Fue una estafa. La gente compraba y, del otro lado, sacaban los fondos de liquidez. No es que alguien vendió su parte y cayó el precio, se llevaron el respaldo de la moneda y la hicieron colapsar", sostuvo Romeo en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.



Según explicó Romeo, la criptomoneda no fue creada por el mandatario nacional, pero el Presidente tuvo un rol clave al impulsarla públicamente. "Sin Milei, Libra no hubiera alcanzado el volumen que tuvo. Él fijó publicaciones, lo promocionó en Instagram y lo confirmó en Bloomberg, el medio financiero más importante del mundo", remarcó.

El principal señalado como responsable es Hayden Davis, dueño de Kelsier Ventures, empresa que desarrolló $LIBRA desde los Estados Unidos. "Davis y su equipo admitieron en un video que retiraron los fondos de liquidez, lo que dejó sin respaldo a la moneda y provocó su colapso. Se llevaron 110 millones de dólares de los pools de liquidez, más 100 millones por información privilegiada", denunció Romeo.

El presidente Javier Milei junto a Hayden Davis

Grabois aseguró que se presentará en las próximas elecciones legislativas

Este jueves, en una actividad que se desarrolló en el playón de la estación de González Catán, La Matanza, el dirigente de Argentina Humana confirmó su candidatura en la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones legislativas. En diálogo con vecinos, Grabois habló de la necesidad de generar una alternativa política con “unidad y coherencia”.

Luego de confirmar que encabezará una lista para ser diputado nacional, apuntó: "Hay que evitar el sectarismo, que es armar grupos selectos, de los buenos, lindos, puros. Pero también tenemos otro problema que es armar rejuntes. Juntamos cualquier cosa porque decimos que tenemos que juntar a todos para ganar la elección y después lo que termina sucediendo es que los que juntamos votan con Milei”.

En este sentido, señaló la importancia de encontrar un equilibrio: “Hay que buscar, como decía el General, en su medida y armoniosamente, un equilibrio entre la unidad y la coherencia. Entre la unidad que necesitamos para ganar y la coherencia que necesitamos para gobernar bien”. Y enfatizó: “Creo que es una elección en la que hay que votar a los que estuvieron combatiendo un año y medio contra estos sinvergüenzas y los que estuvieron en el territorio hablando con la gente. Y ayudando, el cuerpo”.

