En la última semana comenzaron a circular fuertes rumores que aseguraban que Esmeralda Mitre se presentaría como candidata por la Ciudad por el Frente de Todos. Finalmente, la actriz reveló que está analizando una propuesta para participar en política y en el espacio del Frente de Todos en el sector de Igualar, cuya secretaria general es Carmela Moreau, hija de Leopoldo Moreau, con quien mantuvo un encuentro este jueves.

En diálogo con Gustavo Sylvestre al aire de Mañana Sylvestre, por Radio 10, confesó: "Estoy pensando si voy a participar de la política, lo estoy analizando. Tengo muchísimas ganas de aceptar. Creo que está en mi ADN el poder participar. Me ofrecieron poder participar de la lista de la Ciudad o de Nación por el FdT".

La heredera de Bartolomé Mitre podría formar parte de la lista del oficialismo para diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Otra opción es que lidere la boleta para la Legislatura porteña. Para ambas posibilidades solo falta saber el resultado de las negociaciones que lleva adelante con Igualar, pero también tendrá que esperar a que se terminen de definir las candidaturas.

Lo que sí dejó en claro es que no será parte de Juntos por el Cambio: "Vi todo lo que sucedía ahí adentro y no me gustó. Tuve una oferta de nuevo y preferí no aceptar por el comportamiento que tenían como personas".

El posteo de Carmela Moreau junto a Esmeralda Mitre

"En otro momento dije que no estaba preparada emocionalmente y no estaba de acuerdo con el partido. Ahora sí estoy de acuerdo: me gusta que sea un partido que venga del radicalismo y que sea para aprender de abajo. Ahora estoy más preparada. Tengo 40 años y ya soy una mujer hecha", aclaró.

La actriz considera que la candidatura va a ser un punto de inflexión en su vida: "Si es que yo acepto, lo que más me importa es que se pueda lograr un cambio y hacer políticas de igualdad y oportunidad, que se trabaje sin grieta es lo mas importante. Creo que es el momento, porque si quiero que al FdT le vaya bien, podría sumar un granito de arena".

En un posteo que publicó en su cuenta de Twitter, Mitre escribió: "Gracias @FrenteDeTodos, @CarmelaMoreau, @LeopoldoMoreau y @danielllermanos de todo corazón y en especial a @CFKArgentina por ofrecerme el servicio a la patria! Y darme la oportunidad de poner mi ayuda desde mi lugar!".

Esmeralda Mitre y su rol en La Nación

Respecto a su trabajo en el matutino, Esmeralda expresó que sus familiares le cedieron los derechos de las acciones: “Tengo la calidad de administradora de la causa judicial, solamente importa mi firma”.

“Lo mío es un caso de Estado, la gente tiene el derecho de saber de quién es un diario”, concluyó.