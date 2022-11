En el ciclo conducido por Carlos Monti, Mitre reveló el pasado oscuro del hermanito -que ya tiene varias polémicas en su haber desde que ingresó a la casa más famosa del país. “Él estudió en mi escuela, en el teatro El Globo. Lo eché por malos comportamientos y chistes de muy mal gusto“, comentó la actriz. Y agregó: “Tuvo falta de respeto con mis alumnos, por eso tomé la decisión”.

Además, Esmeralda Mitre reveló otro llamativo dato de las clases a las que asistió el participante de Gran Hermano. “No pagaba la cuota a tiempo, nunca. Siempre tardaba tres meses. Su excusa era que no tenía dinero para pagar. Nosotros lo bancábamos“.

También contó que la gota que rebalsó el vaso y que llevó a su definitiva expulsión fue cuando atacó al sobrino de Santiago Cafiero, ex Ministro de Relaciones Exteriores, tratándolo de “zángano” ya que el joven también tomaba clases de teatro con Alfa. No obstante, la actriz aseguró que nunca contó su pasado oculto en el mundo de la actuación para no darle entidad a Walter Santiago.

Alfa, cancelado por “vendepatria”

En el día de ayer, los participantes de Gran Hermano pudieron ver el partido de Argentina gracias a que ganaron una prueba en conjunto la semana pasada. Sin embargo, Alfa no estaba muy de acuerdo con apoyar a la Selección y en las redes lo destrozaron.

Los “hermanitos” estaban disfrutando del encuentro, que terminó con la derrota del conjunto nacional frente a Arabia Saudita, cuando Alfa tuvo un gesto que causó rechazo en las redes.

Resulta que Coti le ofreció al participante sexagenario una bandera de Argentina y este se negó de mal modo. No contento con esto, Alfa redobló la apuesta y, señalando una bandera estadounidense que llevaba en su ropa, sostuvo “esta es mi bandera”.

Esta acción no fue bien recibida ni dentro ni fuera de la casa más famosa del país. Los usuarios de Twitter comenzaron una insólita campaña para que el participante abandone la casa, acusándolo de “vendepatria”.

AO JL