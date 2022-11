En esta oportunidad, la competencia por abandonar la casa se dirimió entre Lucila -conocida como La Tora-, Walter -Alfa- y Juliana -a quien apodan Tini por su aparente parecido con la cantante de La Triple T-.

Con el 65.38 % de los votos del público, quien abandonó el reality fue Lucila, quien anoche habló por primera vez con el panel de GH tras su salida de la casa más famosa del país.



La joven charló con Santiago del Moro en el programa en vivo de este lunes 21 de noviembre. "Quedé afuera por mi honestidad", señaló.

Consultada por los analistas acerca de su pelea con Alfa, sostuvo que no se arrepentía de lo que había dicho pero revisó la situación: "ese día me lo quería comer vivo, sé que no fueron las formas".

Gran Hermano: Marcos cruzó a El Conejo tras un comentario sobre las mujeres de la casa

Respecto a su afinidad en la casa, defendió al grupo al que pertenecía (del que solo quedan dos integrantes, dado que el resto fue eliminado). "Me llevaba mejor con los Monitos, no tanto con los tibios", señaló en referencia al resto del grupo.

Consultada por quién cree que será la próxima eliminada, Lucila no lo dudó: "Creo que el próximo domingo se va Juliana, por el juego sucio".

La primera aparición pública de la Tora tras su salida de la casa consiguió picos de 20 puntos, contra los 6 de su competencia directa (Canta conmigo ahora por ElTrece).

Sus enfrentamientos en la casa de GH

Unos días antes de abandonar la casa, la Tora protagonizó junto a Juliana -su compañera de placa de nominación para la última gala- una de las peleas más importantes desde su ingreso a la casa.

Juliana Díaz le reclamó furiosa a Lucila “La Tora” Villar que la pelea de ella con Romina Uhrig se originó por un comentario que su colega filtró. Es entonces que se desató un fuerte enfrentamiento dentro de la casa de Gran Hermano 2022, mientras María Laura “Cata” Álvarez actuaba de intermediaria.

La semana anterior a su salida, luego de la eliminación de Juan Reverdito, la Tora se enfrentó a Alfa después de la incómoda situación que vivió el participante con Coti. Mientras él consideraba que había sido "una broma", ella lo cruzó: “¿De qué broma estás hablando?”.



Así se vivió el Mundial en la casa de Gran Hermano

“Hay cosas que no se llaman broma, esa es la gravedad que no entendés. Tenés que pedir disculpas y ya”, dijo en referencia al episodio en que estaba involucrada Coti Romero y que Gran Hermano consideró acoso (por lo que lo penalizó enviándolo a placa).

“Yo hablé con Coti y ya dije que no fue una broma. Vos no estabas ahí”, se defendió Walter. Y esto generó el estallido de su compañera, que lo insultó y se dirigió llorando al confesionario.

"Yo voy a creer, a la persona que me cuente, siempre le voy a creer. Y menos mal que no estaba yo, porque si estaba, me ibas a sancionar a mi y me ibas a expulsar de la casa: si yo llegaba a ver esa situación, yo le rompo la boca, loco, yo lo mato, yo lo mato. Yo no voy a permitir que nunca nadie, ningún hombre, acose ni abuse a una mina. ¡Nunca lo voy a permitir! ¡Nunca, nunca nunca!”, puntualizó Lucila entre lágrimas.

Cómo se presentó Lucila al entrar a GH

Lucila Belén Villar, más conocida como la “Tora”, fue la primera mujer en entrar a la casa de Gran Hermano 2022 el pasado 17 de octubre.

“Me dicen tora, no tanto por los cuernos, sino por la fuerza que me llevo todo por delante. Mi nombre es Lucila Belén Villar, tengo 28 años y soy de Berazategui. Actualmente soy estudiante de PNL, la PNL es programación neurolingüística del cuerpo y sé leer lo que el cuerpo de otras personas dicen”, arrancó diciendo Lucila en su presentación.

“Actualmente estoy soltera porque todos los hombres mienten y yo también. Me gusta mucho salir a bailar, tomar alcohol, me gusta la compañía, me rozás, se pica y no sé decir que no", sentenció.

