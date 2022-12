Cecilia Moreau enfureció contra Juntos por el Cambio: “Soy mujer, no retrasada”

Momentos de tensión y gritos se vivieron en la Cámara de Diputados cuando la bancada de Juntos por el Cambio comenzó a gritar a la presidenta del organismo Cecilia Moreau. En consecuencia, la diputada enfureció contra la oposición con una polémica frase.

Todo comenzó cuando la Cámara consiguió a 129 diputados presentes, lo que provocó que la sesión comience 1 hora y 35 minutos después del horario pautado. Ante esto, los diputados de Juntos por el Cambio exigieron finalizar con el tratamiento de los proyectos al considerar “nula” a la sesión.

La bancada completa de la oposición bajó al recito y se concentró alrededor del atril de Moreau; en consecuencia, así lo hizo también parte del Frente de Todos que salió a defender a la presidenta de la Cámara.

El enfrentamiento en Diputados.

La titular del organismo del Congreso intentó controlar la situación y advirtió que hasta que no regresen a sus asientos, ningún legislador tendría la palabra. Sin embargo, los diputados Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Silvia Lospennato, junto con otros referentes continuaron con sus gritos.

En medio de todo el escándalo, se escuchó decir a Moreau: “No grite, Wolff. Los oídos me funcionan bien. Soy mujer, diputado Wolff, no soy retrasada, no soy zonza. No me trate de tonta”.

Tarde de fracasos en Diputados: entre insultos y gritos, se suspendió una nueva sesión

Los demás cruces de Moreau con la oposición

Más allá de su resonante frase, Moreau también protagonizó un cruce con otros diputados de la oposición, entre ellos Cristina Ritondo y Mario Negri.

Así se vivió el enfrentamiento en la Cámara de Diputados.

Así, en plena discusión, también se la oyó decir a la titular de Diputados: “Usted a mí no me va a callar, Ritondo”. Pese a que la situación se controló, la tensión se hacía sentir en la Cámara.

De esta manera, Negri continuó con los argumentos de Juntos por el Cambio, a lo que Moreau respondió enfurecida: “Yo no sé cómo tratará a su mujer, diputado Negri. Pero a mí por ser mujer no me va a tratar así”.

Al finalizar la sesión, Moreau brindó una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por los diputados del Frente de Todos. “No voy a tolerar más, como militante política, el maltrato que recibo como mujer, por parte de determinados actores de la oposición”, dijo en relación con lo que sucedió dentro de la Cámara.

