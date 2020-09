"Le exigirá al Sr. Presidente que se 'se mantenga la búsqueda y les dé una respuesta contundente' y le reprochará que desde el Gobierno 'saben algo y no se lo dicen'". Esta frase figura en un parte de inteligencia emitido el 3 de febrero de 2018 por la AFI y se refiere al planteo que haría la esposa de uno de los tripulantes del ARA San Juan días después ante Mauricio Macri.

Además del seguimiento fotográfico a familiares y amigos de los submarinistas, hay partes de inteligencia en los que se detallan sus nombres y expresiones que utilizarían ante un encuentro con el ex presidente. Estos informes ya están en la justicia tras una denuncia de la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.

PERFIL pudo acceder a dos partes de inteligencia realizados por la delegación de Mar del Plata de la agencia que están vinculados a los familiares de los tripulantes del submarino que naufragó en noviembre de 2017. El primero tiene fecha del 3 de febrero y fue emitido a las 19.57 horas bajo el título: "Pedidos y reclamos al Sr. Presidente de La Nación, Ing. Mauricio Macri, por familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan".

Allí se explica que "se tomó conocimiento" sobre "una serie de pedidos y reclamos" que le harían los familiares a Macri en un encuentro que mantendrían el 6 de febrero de 2017 en la Casa Rosada (Foto que acompaña esta nota).

En el mismo texto se mencionan a tres parejas de tripulantes que serían quienes encabezarían los reclamos. "La Sra. Xxxxx (NdeR: se protege la identidad de posibles espiados), pareja del tripulante xxxxx, en primer lugar intentará tener una respuesta fundada del sr. presidente de las cuestiones que están viviendo los familiares. Posteriormente intentará expresarle al sr. presidente que 'tendría que haber venido nuevamente a la base', como así también solicitará 'que no se pare con la búsqueda y que sumen todos los medios que tenga que sumar'. Del mismo modo le exigirá 'los nombres de los responsables que firmaron la salida del submarino", se menciona en el parte.

Se hace mención a un segundo familiar de quién se dice: "La Sra. xxxx, esposa del tripulante xxxx, le exigirá al sr. presidente que 'se mantenga la búsqueda y les dé una respuesta contundente', y le reprochará que desde el gobierno 'saben algo y no se lo dicen'".

Este informe continúa: "La Sra. xxxx esposa del tripulante xxxx, expresará que 'continúen con la búsqueda y que se contrate lo que haya que contratar'. La Sra. xxxx exigirá al sr. presidente que 'ofrezca una recompensa, así salen de todo el mundo a buscarlos aumentado las posibilidades de encontrar el submarino'.

Este parte que se emitió tres días antes del encuentro finaliza con la advertencia de que "entre todos los familiares intentarán 'reprochar' un desamparo por parte del sr. presidente ante los pedidos de que se presente personalmente en la base naval con más continuidad para contención de los mismos. Finalmente se destaca que los familiares se organizaron para decidirse en que ahondarán en una pregunta en general dirigida al Sr. presidente durante la entrevista que, según se pudo saber, sería '¿qué pasó con el submarino?'".

El ministro de Defensa, Agustín Rossi se comunicó con los familiares en las horas previas a la denuncia judicial realizada ayer miércoles 23 de septiembre ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata para informales sobre el material que se presentaría, a partir del cual las víctimas del posible espionaje se convertirían en los próximos días en querellantes. Ahora la Justicia deberá analizar el material y determinar cómo se llegó a recabar la información. Desde el Gobierno que encabeza Alberto Fernández sospechan que no solo hubo seguimiento, sino que también podría haber habido agentes de inteligencia infiltrados entre los familiares.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, la delegación de Mar del Plata de la AFI, comandada en aquel entonces por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, hizo un segundo informe con motivo de la llegada de familiares de los tripulantes a la residencia presidencial de Chapadmalal para entregarle una carta al entonces presidente. El 10 de febrero, horas antes de que las familias se acerquen al complejo turístico este informe se tituló: "Carta con pedido de informes al señor presidente de la nación, por familiares del submarino 'ARA San Juan'".

En este escrito se asegura que "se tomó conocimiento que en el día de la fecha los familiares de los tripulantes del submarino 'ARA San Juan', se acercarán durante el transcurso del día hasta la quinta presidencial de Chapadmalal a los fines de entregarle una carta con pedido de informes para solicitarle explicaciones sobre las causas de la desaparición del buque", reclamo que sucedió el mismo día.

Y se agregó: "Cabe mencionar que por pedido expreso de la Sra. xxxx madre de xxxxx, en la solicitud que intentarán entregar hoy al sr. Presidente de la nación, exigirán que "informen la equivalencia en TNT de dichas explosiones", en referencia a la información que llegó desde Austria sobre el registro de explosiones en la zona donde se desplazaba el ARA San Juan. Y finaliza el reporte con la frase: "Se ampliará".

Este miércoles, Rossi calificó este espionaje como "absolutamente ilegal y profundamente inhumano. En el momento en donde los familiares se habían organizado y reclamaban que el Estado siga investigando, siga buscando el ARA San Juan, donde reclamaban contención, la respuesta del Estado fue espionaje".

Por su parte, Camaño dijo que el seguimiento fue ilegal ya que "No estábamos hablando de terroristas ni de crimen organizado, sino de un grupo de familiares que estaba tratando de buscar a los familiares que quedaron atrapados en el ARA San Juan". En la presentación judicial, la interventora pidió la citación a indagatoria del jefe de la Delegación Mar del Plata de entonces; del ex director de Reunión Interior; de la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; del ex director general del organismo, Gustavo Arribas, y del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri "en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política Política de Inteligencia Nacional (art. 12, ley 25.520)".