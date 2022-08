Esteban Trebucq cuestionó a quienes participan del apoyo a Cristina Kirchner: “Son una minoría”

El periodista Esteban Trebucq dedicó un editorial en Crónica TV a las manifestaciones en apoyo a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en su casa y en el Congreso. “El pueblo no estaba en ninguna marcha; estaba laburando”, criticó.

“Las mayorías trabajan, y no llegan a fin de mes”, escribió en su cuenta de Twitter donde compartió el video del recorte de su programa que le dedicó a las concentraciones kirchneristas. “Esta gente que está ahí es minoría”, dijo el periodista mientras señalaba una pantalla en la que se veía a un grupo de gente arengando a Cristina Kirchner.

“No me maten con lo que voy a decir, pero esta gente es una minoría”, enfatizó y agregó: “Las mayorías están laburando”. “La mayoría de los argentinos está laburando y no puede estar caceroleando ni a favor ni en contra, no tienen tiempo”, sostuvo.

“Las mayorías, el pueblo argentino, tiene que estar trabajando y ¿saben cuál es la tragedia? que la mayoría tiene que estar trabajando y no llega a fin de mes”, subrayó el periodista indignado.

Este mensaje tuvo más de 100 mil reproducciones y más de mil retweets. “No pelado, muchos laburamos, terminamos y fuimos dónde creímos que hay que estar, por amor, o por convicción”, escribió un seguidor y el periodista le contestó: “Lo sé. De hecho, entrevistamos a cientos de personas durante más de dos horas. Pero no son la mayoría. Eso dije. Y es súper respetable tu mirada. Agradezco el respeto para escribir”.

