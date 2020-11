Carlotto, sobre la mesa de enlace militar: "Siguen soñando con el poder dictatorial"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, repudió este jueves 12 de noviembre el armado de una "mesa de enlace" conformada por militares y policías retirados. Sus críticas se sumaron a las del ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien denunció que ese espacio "nació para conspirar".

"Estoy preocupada e indignada. Esta gente no duerme y sigue soñando con el poder dictatorial. Empuñan armas y se creen que por eso pueden manejar el país", alertó la referente de los Derechos Humanos en diálogo con El Destape Radio.

La sede de la Sociedad Militar Seguro de Vida, de la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones que nuclean a personal retirado de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, referentes de estas instituciones, sociedades y mutuales vinculadas a estos sectores anunciaron la creación de la "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín" que, según indicaron los propios integrantes, tiene como objetivo representar ante la dirigencia política y la opinión pública al conjunto de los uniformados que cumplen servicio en todo el país.

Al conocer la noticia, Carlotto les envió un mensaje: "No piensen que van a poder hacer este tipo de acción. La población está totalmente esclarecida. Si no estuviéramos en pandemia haríamos una movilización como la del 2x1 contra esta mesa de enlace. El pueblo argentino no olvida. No hay odio, rencor ni revancha. Pero cada cosa en su lugar".

Alberto Fernández acusó de "conspiración" a la Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas

Además, apoyó las declaraciones de Rossi, quien alertó que esa "mesa de enlace nació para conspirar" y denunció "conspiración" por parte de la cúpula de esta agrupación que reúne a casi medio millón de miembros contra el Gobierno Nacional y "la actual política de defensa". "Es extraño, por ser indulgente, lo que se está conformando", agregó.

"Esta mesa de enlace quiere desestabilizar en este momento tan difícil del país. Aplaudo todo lo que haya dicho el ministro Rossi. Esto se asemeja mucho a una intromisión en la democracia", aseguró y agregó: "Lo mejor que pueden hacer es aprovechar que están jubilados y aprovechar a hacer cosas positivas y no esta patraña".

DR