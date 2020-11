Alberto Fernández acusó de "conspiración" a la Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó este jueves 12 de noviembre que la denominada "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín", presentada el miércoles por un grupo de retirados de distintas fuerzas, "nació para conspirar". El lanzamiento de la agrupación fue anticipado ayer por PERFIL y en las últimas horas el presidente Alberto Fernández se hizo eco de la noticia.

Es "intolerable en un sistema democrático", lanzó Rossi en medio de otras fuertes críticas contra la flamante entidad que agrupa a personal retirado de fuerzas armadas y de seguridad.

El presidente Alberto Fernández no tardó en replicar el mensaje íntegro del ministro en sus redes sociales, en un claro aval a las declaraciones del funcionario.

"La Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, nació para conspirar. Se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las ffaa, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad", había consignado Rossi. Y sumó: "Si la Mesa de Enlace se va a ocupar de los salarios, las viviendas, el talento y los recursos humanos, implícitamente intentan descalificar a los Jefes actuales de las Fuerzas que tienen esta responsabilidad primaria".

Apuntó su mensaje además contra el general retirado Ernesto Bossi. "Conspiran contra los jefes de la ffaa, a los que ni siquieran nombran ni reconocen, conspiran contra la actual política de defensa. El Gral Bossi, es un conspirador nato. Ya lo hizo en el 2004 contra Nestor Kirchner. Lo vuelve hacer hoy. Tuvo cargos de conducción en el Ejército durante el menemismo, periodo de mayor degradación del salario militar y florecimiento de los suplementos no remunerativos que el gobierno de Alberto Fernández “blanqueo” ante la solicitud de los actuales jefes de las FFAA", criticó.

"Integró el staff de la SIDE con de Santibañes en el gobierno de De la Rua", añadió luego.

Y siguió: "Lamento verlo al Gral Cundom en esa foto en representación de la Fundación Criteria, pantalla de empresa de seguridad del carapintada Tito. (...) El Gral Pasqualini, fue hasta hace 10 meses jefe del Ejército. Tuvo la posibilidad de resolver alguno de los problemas que describe. No pudo, no quiso o no supo. (...) Reimundes es el actual titular de Sociedad Militar Seguros de Vida, sucedió a Bossi en ese lugar. Mutual poderosa, financista principal de esta operación política, origen de gran parte de las acciones desestabilizantes vía, ws, redes, etc sobre la actual política de defensa. Fue procesado por espionaje ilegal".

En otros puntos, Rossi señaló que "el mejor aporte que pueden hacer los retirados de las FFAA es apoyar a los militares en actividad, que están haciendo y obteniendo logros que nunca se habían podido alcanzar. Y si no quieren hacerlo, al menos no entorpezcan, no conspiren".

El titular de la cartera castrense sostuvo además en diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia: "Es absolutamente inapropiado. La sociedad tiene que estar alerta de una operación política de estas características". Advirtió por último que "es la primera vez que sucede en democracia un hecho de estas características".

Se dio a conocer asimismo que el Ministerio de Defensa está "estudiando y analizando las potenciales responsabilidad y sanciones de los que están participando" en la "mesa de enlace" militar.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sumó su repudió al armado de la “mesa de enlace” conformada por militares y policías retirados. "Estoy preocupada e indignada. Esta gente no duerme y sigue soñando con el poder dictatorial", "Empuñan armas y se creen que por eso pueden manejar el país". En declaraciones a El Destape Radio, la militante por los derechos humanos indicó: "Esta mesa de enlace quiere desestabilizar en este momento tan difícil del país. Aplaudo todo lo que hay dicho el ministro Rossi. Esto se asemeja mucho a una intromisión en la democracia".

