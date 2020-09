Con motivo del aniversario del Combate de Potrero Negro, en el marco del Operativo Independencia decretado por Isabel Perón en 1975, el Ejército homenajeó este sábado 5 de septiembre en sus redes sociales a dos militares muertos en ese entonces. Luego debieron borrar las publicaciones por el repudio que expresaron la Asociación Madres, APDH e HIJOS en una carta dirigida al ministro de Defensa, Agustín Rossi: "No fueron héroes que pelearon en una guerra como pretende insinuar dicho recordatorio", expresaron.

"Un día como hoy, pero de 1975 el subteniente Rodolfo Berdina y el soldado Ismael Maldonado ofrendaron su vida en cumplimiento del deber militar en el Combate de Potrero Negro, provincia de Tucumán", publicó el Ejército que conduce el general Agustín Humberto Cejas en la cuenta de Twitter y lo acompañaron con los hashtags "Honrar el valor, Aliviar el dolor, Cumplir con la Patria, Somos el Ejército".

Al día siguiente, este domingo 6, volvieron a tuitear: "Un día como hoy, pero de 1973 el 2do jefe del Regimiento de Infantería 1 Patricios, teniente coronel Juan Duarte Ardoy, caía en la defensa del Comando de Sanidad". Sin embargo, anoche, el Ejército tuvo que borrar las publicaciones y explicaron: "El Ejército Argentino ha decidido retirar un tweet que ha ofendido a ciudadanos argentinos. La única intención del mismo fue recordar a dos soldados muertos".

El Ejército Argentino ha decidido retirar un tweet que ha ofendido a ciudadanos argentinos.

La única intención del mismo fue recordar a dos soldados muertos. — Ejército Argentino (@Ejercito_Arg) September 7, 2020

La decisión se debió a la carta que las organizaciones de Derechos Humanos le enviaron a Rossi, en la expresan su preocupación por las "renovadas estrategias negacionistas" sobre el Operativo Independencia, que si bien comenzó en democracia, incluyó numerosas violaciones a los derechos humanos, con desapariciones forzadas y centros clandestinos de detención. "Las hemos soportado durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos, y es por ello, que no podemos aceptar que se reproduzcan en un gobierno que sostiene las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia. No hay que confundir, señor ministro, consideramos que bajo la forma de un homenaje a dos 'caídos', esa placa no hace más que reivindicar el inicio del genocidio en nuestro país", expresaron.

"Los homenajeados, señor ministro, no fueron héroes que pelearon en una guerra, como pretende insinuar dicho recordatorio. Integraron una de las tantas fuerzas de tarea del Ejército cuya función central fue ocupar el territorio provincial, secuestrar personas, trasladarlas a centros clandestinos de detención, torturarlas y en muchas ocasiones ejecutarlas y desaparecerlas y en otras dejarlas en libertad. Esas fuerzas de tarea de las cuales Berdina y Maldonado formaban parte secuestraron alrededor de 400 personas en Tucumán, ello implica alrededor de entre el 30 y 45% total de las víctimas del terrorismo de Estado de nuestra provincia", agregaron.

Berdina cayó en una emboscada del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en la que también murió el conscripto Maldonado. Fue durante el llamado "Operativo Independencia" ordenado por el gobierno de Isabel Perón contra la guerrilla guevarista que había plantado su foco insurreccional en Tucumán. El ataque también del ERP al Comando de Sanidad también fue durante el gobierno peronista interino de Raúl Lastiri (entre la renuncia de Héctor J. Cámpora y la asunción de Perón).

A fines de febrero, a pocas semanas de asumir, el presidente Alberto Fernández tuvo que pedir disculpas por reclamar durante un acto "dar vuelta una página" en el distanciamiento con las Fuerzas Armadas por la "inconducta de algunos" de sus miembros. "Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado", enfatizó en su cuenta de la red social Twitter.

