El ministro de Defensa, Agustín Rossi, defendió las declaraciones del presidente Alberto Fernández durante su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso con respecto a la relación de la población con las Fuerzas Armadas en la Argentina. El planteo generó tensión en las últimas semanas entre la Casa Rosada y los organismos de derechos humanos. "Toda la Argentina debe dar vuelta una página" en lo que respecta a la dictadura, dijo el jefe de Estado en un acto en Campo de Mayo, lo que le generó el mote de "negacionista", entre otros cuestionamientos, lo que lo obligó a pedir disculpas y recibir a representantes para restablecer el vínculo.

"A mí me parece que lo que ha dicho el Presidente es la misma intención que tuvo con aquella frase que dio en Caecopaz cuando despedimos el contingente argentino en la misión de paz en Chipre. Me parece que es un hecho que tenemos que valorar la totalidad de los argentinos y que es el triunfo de la democracia. Eso no pertenece a ningún Gobierno", consideró Rossi en diálogo con el programa Habrá consecuencias que se emite por El Destape Radio.

"De 36 años de democracia en forma consecutiva no queda ningún militar que haya estado en servicio activo durante la dictadura militar. De hecho el militar más antiguo es el general Paleo, que salió del colegio militar el 24 de noviembre creo de 1983, o sea ya con el doctor Raúl Alfonsín como presidente de todos los argentinos. Eso es un hecho en sí mismo que vale la pena dimensionar", remarcó el ministro en la misma línea que lo había hecho el primer mandatario días atrás.

El titular de la cartera de Defensa sostuvo que esa victoria de la democracia dimensiona lo que sucede dentro de las Fuerzas Armadas del país y el efecto positivo que tuvo y tiene el período democrático. Sobre las medidas para reforzar el papel del Ejército en el país, el ministro anticipó: "El desafío hacia el interior de las Fuerzas Armadas sigue siendo el mismo que venimos planteando hace tiempo, que es reafirmar la conducción política y civil de la Defensa. ¿Esto qué significa? Que la política de defensa la define el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente de la Nación que se elige por el voto democrático del conjunto de los argentinos".

Por eso dije que podíamos “dar vuelta la pagina”. Entre nuestros oficiales ya no quedan partícipes activos o complacientes del terrorismo de Estado. — Alberto Fernández (@alferdez) February 24, 2020

"Quedan para la fuerza la enorme tarea de la formación, instrucción, reclutamiento y el despliegue de este instrumento militar en los momentos y en las acciones que el Presidente indique o a través del Ministerio de Defensa que les vayan indicando", agregó el santafesino.

Rossi remarcó que eso diferencia a las fuerzas armadas argentinas del resto de las del continente sudamericano. "La realidad es que esto que sacó ayer el Presidente también hay que enmarcarlo en el proceso que está viviendo América Latina y en el creciente protagonismo político que tienen en distintos países de la región las fuerzas armadas. Me parece que en ese aspecto también hay que valorar esta pertenencia al mundo democrático y respeto a las instituciones que tienen las fuerzas armadas argentinas", completó.

B.D.N./F.F.