Estilo Milei: Luis Caputo insultó a Wado de Pedro ("burro, basura y corrupto")

En un día marcado por los actos por el Día de la Bandera y la convocatoria de militantes kirchneristas en Parque Lezama, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se cruzó en redes con el exministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro. El senador de Unión por la Patria había cuestionado la toma de deuda durante el gobierno de Mauricio Macri y el titular de la cartera económica le respondió calificándolo de "burro", "basura" y "corrupto".

El intercambio comenzó luego de que el dirigente kirchnerista publicara en su cuenta de X un fragmento de una entrevista a Máximo Kirchner en Radio con Vos. "Con la deuda a 100 años que tomó Caputo cuando era ministro de Macri, se podía construir el gasoducto. Ni uno de esos dólares fue a parar en algo útil para los argentinos", escribió De Pedro en referencia a las declaraciones del fundador de La Cámpora.

“La deuda que toma el actual ministro de Economía, como ministro de Economía de Macri, de 100 años, es el valor del gasoducto. Ese gasoducto pudo estar hecho mucho antes y eso hubiera colaborado con las reservas de la Argentina. Y también con el gobierno de Macri, si se quiere, en su momento”, decía el heredero de Cristina Kirchner en el recorte citado.

Por su parte, Luis Caputo no tomó bien estos comentarios y replicó a través de su cuenta de X con un duro mensaje. "Claro Wado, mejor dejar toda la deuda argentina venciendo a un día, indexada a más del 200% anual y financiando corrupción fiscal, como nos dejaron ustedes a nosotros", escribió.

Y agregó en un tono claramente agresivo: "El tema es que para hacer eso, además de ser un burro, tenés que ser una basura y un corrupto". Más adelante, el funcionario quien supo ser conocido como “el Messi de las finanzas” apuntó contra el kirchnerismo y aseguró que no volverán jamás al gobierno.

"Por suerte los argentinos no tienen que preocuparse más, ya que nosotros no tenemos esos 'atributos' que tanto los distingue a ustedes, y gracias a Dios no van a volver nunca más, porque una abrumadora mayoría de argentinos ya les sacó la careta y no los votan más", advirtió.

La última frase de la publicación parece hacer referencia a la consigna “Vamos a volver” coreada por los seguidores de Cristina Kirchner en las diversas manifestaciones que piden por su liberación. El cántico sonó fuerte en la concentración por el Día de la Bandera en Parque Lezama y en la marcha a Plaza de Mayo Del miércoles pasado.

“Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez 'vamos a volver'. No lo hacíamos desde hacía muchísimo tiempo, demasiado tal vez. Y me gusta ese 'vamos a volver' porque revela una voluntad, la de volver", dijo la mandataria en el primer mensaje dirigido a la militancia desde que fue detenida.

Y agregó: "Vamos a volver y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza". Desde el oficialismo, le bajaron el precio a las expresiones de apoyo a la ex mandataria y el propio Milei calificó la movilización de Plaza de Mayo como un “partido homenaje” que marca el final de su carrera política.

