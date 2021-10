Etiquetado Frontal: tras un acalorado debate, el Congreso se encamina a sancionar la ley esta noche

La Cámara de Diputados debate este martes la ley de Etiquetado Frontal, tras varias horas de demora en el recinto. Se espera que la ley salga con un amplio acuerdo de los bloques parlamentarios después de una sesión que se extenderá durante toda la tarde y seguirá por la noche.

La vicejefa del bloque oficialista, Cecilia Moreau, señaló que “todos los sectores fueron escuchados” a la hora de emitir el dictamen en la comisión. “Creo no equivocarme si digo que nadie habló en contra de legislar en este sentido”, afirmó en su rol de miembro informante de la Comisión de Legislación General. “Con esta ley vamos a subir un escalón en la prevención de la salud y en la garantía de los derechos de los argentinos. Y lo hacemos con conocimiento científico. De ahí sale que el octógono negro es la forma más efectiva”, planteó.

“Puede ocurrir que estemos comprando un alimento saludable cuando no lo estamos haciendo”, ejemplificó y destacó que “los consumidores tienen derecho a saber qué están diciendo”. “Vemos como los padres muchas veces hacen un esfuerzo creyendo que cubrimos necesidades nutricionales cuando no lo hacemos. La información nutricional que hoy se brinda no solo es ilegible por el tamaño de la letra, sino porque un tercio de la población no sabe qué dicen”, enfatizó.

“Con esta ley vamos a subir un escalón en la prevención de la salud y en la garantía de los derechos de los argentinos", Cecilia Moreau

Por su parte la diputada por Córdoba Brenda Austin (UCR) destacó el esfuerzo de las organizaciones y los especialistas que trabajaron en el tratamiento de la ley. “Agradecerles no haber caído en la grieta y haber sido capaces de poner por encima cualquier diferencia partidaria a la defensa del derecho a la salud. Entender que los derechos no tienen partido, tienen razones”, valoró.

En contra del proyecto habló la diputada del PRO por la Ciudad Carmen Polledo. Con distintos motivos, la legisladora criticó la decisión de implementar los octógonos negros. “Se vio una posición que tiene mucho de fanatismo, que impone que hay una sola forma de etiquetado, que es la de los octógonos negros. Se planteó que era eso o la obesidad. El problema es cómo se informa”, señaló y dijo que un sector “pretendía avanzar con censuras, avanzando más allá de los reguladores en otros países”.

Para llegar a esta sesión hizo falta un acuerdo clave entre la oposición y el Frente de Todos. La falta de este consenso hizo que el pasado cinco de octubre fracasara una sesión por falta de quórum, como ya contó PERFIL. El oficialismo aceptó incorporar la Ley Ovina y convocó a una sesión con el aval de todos los bloques.

La sesión comenzó a las 12.30 con las juras y los intentos de sumar nuevos temas a la sesión, el comienzo del debate se demoró cuatro horas. En primer lugar juraron cuatro diputados nuevos tras el recambio en el Gabinete de Nación y Buenos Aires y la muerte del Eduardo Brizuela del Moral, en su lugar llegó Julieta Marcolli. Tras la salida de la flamante portavoz del Gobierno asumió el ex vicepresidente del Enacom, Gustavo López; por la nueva ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, Natalia Souto; por el renunciado Facundo Moyano, Lucio Yapor.

Después se avanzó con los “apartamientos de reglamentos” una jugada legislativa para sumar a la sesión, una vez iniciada, temas que no fueron acordados. Para eso se necesitan tres cuartos de los votos, una cifra inalcanzable sin un acuerdo previo. En este caso, la oposición intentó que se debatiera la ley de "Ficha Limpia", que indica que los diputados condenados por corrupción no puedan participar de las elecciones.

“Pese a que fuimos subiendo el requisito de certeza respecto del acto ilícito que se le imputa a la persona imputada por este cargo ilícito, no logramos que fuera tratado”, lamentó Lospennato al no conseguir el número necesario.

Otro de los temas que se coló y demoró el inicio de la sesión fue el conflicto mapuche en la Patagonia. “Vemos la pasividad, la indiferencia, de las autoridades nacionales, que ha llegado al extremo del embajador argentino en Chile que ha comparecido ante la justicia chilena para abogar por la liberación de un condenado vinculado a este grupo, Facundo Jones Huala”, disparó el chubutense Gustavo Menna (UCR).

¿En cuánto tiempo aparecerán los octógonos?

La ley que se aprobará esta noche prevé que las grandes empresas implementen el octógono negro seis meses después de que el Poder Ejecutivo la reglamente. El texto que debate la Cámara baja precisa que el Gobierno tiene hasta 90 días para firmar la reglamentación. Es decir que se cuentan los seis meses a partir de que Alberto Fernández ponga la firma.

Los plazos son distintos para las pymes. Estas tendrán 12 meses para adaptarse al octógono desde la reglamentación de la ley y podrán apelar a una prórroga de seis meses más, que deberá aceptar la Autoridad de aplicación.

Los defensores de la iniciativa seguirán con atención a qué organismo define el Gobierno nacional en la reglamentación como autoridad de aplicación. “No es lo mismo si va al Ministerio de Salud que al de Producción”, alertó una diputada de la oposición a PERFIL. Lo hizo al dar a entender que los objetivos de las distintas carteras pueden obstaculizar el propósito de la ley.

La autoridad de aplicación también definirá la progresión en la baja de sodio, grasa, azúcar, etc. que deben tener los productos para no llevar el octógono. “No pueden bajar a cero el azúcar de un yogur porque cambia directamente el sabor del producto. Tienen que hacerlo de a poco. Si cumple la progresión, no llevan etiqueta”, explicó una de las autoras de la ley.

Marchas y festejos en las calles

Con la vuelta a la presencialidad también volvieron a las calles de alrededor del Congreso los reclamos de los manifestantes. Al mediodía, los movimientos sociales se ubicaron en avenida Rivadavia para pedir por la ley de registro de personas en situación de calle. “La calle no es un lugar para vivir”, decía una bandera sobre un escenario que apuntaba a la cúpula verde del Palacio Legislativo.

Entrada la tarde, sobre la avenida Entre Ríos se ubicó un escenario con un octógono negro gigante para festejar que iba a salir la ley que estuvo casi un año demorada en la Cámara baja. Con el correr de la sesión se fueron acercando más manifestantes con pancartas que rogaban por “Etiquetado Frontal Ya”

