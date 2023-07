El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, aseguró "están analizando" cambiar la fecha del Día de Policía de la Ciudad de Buenos Aires por el pedido del padre de Lucas González, el futbolista de 17 años que fue asesinado por tres efectivos cuando volvía de un entrenamiento del Club Barracas Central.

"Cuando uno dice yo cuido a los que nos cuidan, uno se refiere a que apoya a los policías que hacen las cosas correctas", afirmó Burzaco sobre el crimen del joven, por el cual fueron condenados tres agentes a prisión perpetua. Sobre el pedido de Héctor "Peca" González", papá de la víctima, lo calificó como "razonable" y sostuvo que hay que "diferenciar a quienes hacen las cosas bien de los que las hacen mal".

Crimen de Lucas González: Dalbón habló de un "fallo histórico" que sentará jurisprudencia por el "odio racial"

El Gobierno porteño instituyó el 17 de noviembre como el Día de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, para recordar el aniversario de la Ley 5.688 del Sistema Integral de Seguridad Pública de esa jurisdicción. En ese sentido, el funcionario indicó que están "buscando una fecha que sea simbólica para la Policía" para poder generar ese cambio.

En diálogo con el programa Argenzuela (Radio 10), el titular de la cartera de Seguridad porteña consideró que una manera de valorar a los efectivos que actúan dentro del marco de la ley es "sacar a los que hacen algo mal para que no queden dentro de la fuerza, colaborar con la Justicia y hacer la investigación necesaria para llegar hasta donde se tenga que llegar".

Lucas González, fue asesinado de un disparo en la cabeza.

Además, Burzaco recordó el caso del hombre que fue detenido a principios de julio en el barrio de Villa Urquiza cuando intentó matar con un arma a su ex pareja y un oficial lo redujo de dos disparos. "Obró bien, no lo mató; uno apuesta a la capacitación profesional y habla tanto de las pistolas Taser, para darle otras herramientas que no sean armas de fuego y no sean terminantes".

“Hay organizadores que viven del negocio de piquetear”

En otro tramo de la entrevista, el ministro de Justicia y Seguridad del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta se manifestó acerca del control de las protestas y piquetes. “Claramente hay dos derechos que se contraponen: el de movilizarse y el de circular. La mayoría de los países regulan estos derechos. Argentina no lo tiene por lo tanto estamos permanentemente chocando”, señaló.

“Planteamos tener una ley clara que diga que se puede hacer y que no, que impida a los menores de edad a participar y que ponga la responsabilidad en los organizadores de las marchas”, informó. Y agregó: “Hay organizadores que viven del negocio de piquetear. Vamos por aquel que extorsiona, hay gente que no sabe a qué va, otros sí".

"La represión no puede ser la primera instancia, siempre debe ser la última. No puede ser la solución del problema de fondo”, comentó.

En esa línea, lanzó una dura crítica a Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad nacional que fue reemplazada por Aníbal Fernández. "La ministra anterior era garantismo puro, se peleaba con Sergio Berni (ministro de Seguridad bonaerense), y no mandaba fuerzas a Rosario".

Medidas para Rosario y el Conurbano

Además, Burzaco comunicó que uno de los objetivos de Larreta, precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, es "enviar 3.000 gendarmes más a los que ya están en Rosario y el Conurbano bonaerense" para luchar contra la delincuencia y el narcotráfico, si es electo como Jefe de Estado.

"La seguridad no es un tema de voluntarismos, se requiere de planificación", indicó, al mismo tiempo que expresó que "las fronteras son un colador y hoy en día entra más droga por la hidrovía". "En la propuesta de Horacio hay mucho hincapié en el control de cárceles", dijo.

Día de furia en Rosario por el crimen de Máximo Jerez: un detenido tras el asesinato del nene de 11 años

Sobre el caso de la ciudad santafesina, puntualizó: "Hay que alejar a los narcos, ellos condicionan el territorio. No pueden vivir cerca de Rosario, es lo que hay que hacer si no queremos que nos pase lo que les pasó a México y a Brasil. No podemos tenerlos en las cárceles hablando por teléfono y mandando a matar gente".

"Lo otro, que para mí es fundamental, es la Ley de Extinción de Dominio. Si no tocás la guita de los narcos, si no les sacás los camiones que usan para trasladar la droga, los búnkers, los departamentos y las cuentas bancarias, no se acaba", cerró.

FP/fl