El ex intendente Ducoté irá a juicio oral por "administración infiel" en el municipio de Pilar

La noticia judicial era esperable: el ex intendente de Pilar de Cambiemos, Nicolás Ducoté, tendrá que ir a juicio oral luego de que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, decidió ayer elevar a juicio un caso por el que Ducoté ya había sido procesado por “administración infiel” de su municipio.

Según el fallo, dictado tras la confirmación del procesamiento en octubre del año pasado, pondrá así frente al banquillo de los acusados al ex intendente.

Ya el año pasado González Charvay había resuelto el procesamiento de Ducoté tras el dictamen del fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. La denuncia había sido efectuada por la concejal de Pilar, Paula González.

Qué dice el fallo judicial contra Ducoté

“Nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”, indicó Rodríguez tras investigar los hechos denunciados.

Las obras involucradas surgen de convenios suscriptos en 2016 entre la gestión de Ducoté y el Ministerio del Interior, a cargo en aquel momento de Rogelio Frigerio. En la denuncia también estaban señalados dos ex funcionarios nacionales: el ex secretario de vivienda, Iván Kerr, y la ex secretaria de infraestructura, Marina Klemensiewicz. El juez dictó para ellos la falta de mérito.

La denuncia sostiene que hubo irregularidades en la ejecución de los fondos. Según señala la agencia NA tras conocerse la decisión del juez, el Estado nacional transfirió 109 millones de pesos, pero luego sólo quedaron en la cuenta del Municipio unos 99 millones, sin explicación de qué sucedió con la diferencia de poco más de 9 millones de pesos.

En el proceso de ejecución, además, se habrían detectado inconsistencias durante el ejercicio 2018, llevando a 12 millones de pesos el supuesto faltante.

Qué había dicho Ducoté

En su declaración indagatoria, efectuada el 23 de junio de 2021, Ducoté atacó la investigación del fiscal: “La lógica utilizada por el Ministerio Público Fiscal para analizar los procesos de la administración pública provincial era errada por no utilizar parámetros que se condigan con la ejecución de los procesos administrativos avalados por la normativa provincial”, explicó el ex intendente según Infobae.

Las obras señaladas apuntaban a entregar microcréditos para que los vecinos de Pilar pudieran mejorar sus viviendas. También contemplaban la realización de obras de infraestructura básica, como cloacas y red de agua corriente, en 141 lotes del barrio Monterrey, perteneciente a Derqui.

Junto a Ducoté, fueron procesados Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede.

El ex intendente fue elegido en 2015 compitiendo en la boleta de Cambiemos. En 2019 fue reemplazado por el peronista Federico Achaval.

