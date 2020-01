Así es el contrato entre AySA y Boca para invitar a periodistas

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, denunció que la empresa de aguas AySA “le pagaba 3.200.000 pesos por mes al club Boca Juniors para invitar a periodistas" al estadio xeneize, durante la gestión de Mauricio Macri. Según explicó Massa, serían datos que había constatado su esposa, Malena Galmarini, quien desde el 10 de diciembre está al frente de la empresa de servicios públicos, donde fue nombrada por el presidente Alberto Fernández.

En declaraciones a C5N, Massa sostuvo que "una empresa como Aysa que se tendría que dedicar a poner caños de agua para la gente que no tiene agua, dar un buen servicio de agua y cloacas, le pagaban tres millones, doscientos mil pesos por mes al club Boca Juniors, para invitar periodistas a la cancha de Boca". Y agregó: "Por la mala gestión del gobierno de Macri, tiene 14 mil millones de pesos de déficit".

PERFIL accedió a la propuesta de contrato entre el club Boca Juniors y AySA, y las cifras distan de lo denunciado por el dirigente del Frente de Todos. El documento, que tiene el membrete de Boca con el escudo del club, data del 15 de agosto de 2019. En el mismo se habla de un pago anual de “$2.000.000 con fecha de pago en octubre de 2019, y con una vigencia de 12 meses”, es decir, se implementó poco antes de terminar la gestión macrista, y tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2020.

“Por la presente les enviamos la propuesta formal de sponsoreo según el siguiente detalle”, comienza el texto. Según pudo averiguar este medio, por el contrato entre ambas entidades llegó a emitirse la factura, pero Malena Galmarini canceló el pago al asumir en la gestión de AySA.

En el escrito, que lleva la firma de Juan Cruz González Vieta, jefe comercial del Club Atlético Boca Juniors, se habla de “seis (6) plateas medias protocolares con acceso al VIP”, y señala que dichas ubicaciones podrán ser utilizadas por la empresa “en todos los torneos organizados por AFA y CONMEBOL, en la Copa Libertadores, Recopa y Copa Sudamericana, sempre que el club dispute dichos partidos en condición de local”.

En otro tramo aclara que dichas ubicaciones “no podrán ser utilizadas en eventos organizados por terceros, tales como recitales, partidos amistosos o partidos que dispute de Selección Nacional Argentina”. Asimismo, señala que incluye entre las prestaciones el traslado al estadio desde Puerto Madero “ida y vuelta”.

La propuesta incluye también “seis experiencias Foto en Cancha en días de partido de Superliga para las seis personas que utilizan las plateas”, además detalla que se habilitarían “30 entradas generales al Museo de la Pasión Boquense por año”, dos visitas al entrenamiento de la primera división y aclara que es para “10 personas cada uno, por año”, y tres camisetas firmadas “por algunos jugadores del plantel de primera división por año”.

Al final de la hoja, en los detalles de pago, se especifica el valor, fecha de pago, vigencia, y las formas de pago: y menciona que puede ser por “transferencia o cheque”. Con fecha del 3 de septiembre de 2019, Boca emitió la factura Nº 0004-00002485 dirigida a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. A seis días de asumir en AySA, Galmarini le envió una carta en la que le solicita a Jorge Ripoll (director de Administración de Finanzas y Compras) que el pago no se realice.

“Habiendo tomado conocimiento de la existencia de un supuesto convenio firmado con la entidad de la referencia le solicito tenga a bien abstenerse de realizar pago alguno. Asimismo remita a la Dirección de Asuntos Jurídicos, a fin que tome intervención de su competencia, la documentación respaldatoria que acredite el debido cumplimiento de lo dispuesto por el manual de procedimientos de gestión de contrataciones de obras, bienes y servicios”, detalla. El pedido con la firma de la actual titular del organismo fue hecho el 16 de diciembre.

De esta forma, desde la actual gestión frenaron el cumplimiento del contrato, que incluía fotos en cancha en días de partido de superliga para seis personas que utilizan las plateas, entradas generales al Museo, visitas al entrenamiento de primera división y camisetas.

Por su parte, Jorge Amor Ameal, presidente del Club, habló sobre el tema en una entrevista con Radio La Red: "Hoy aparecieron cosas muy tristes de que AySA aportaba dinero, una cosa que no se puede entender, involucrando a periodistas, que también no es bueno tampoco, no le hace bien a Boca", dijo.

