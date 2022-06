Facundo Manes criticó el presupuesto educativo porteño y el PRO le aconsejó "informarse"

El legislador y presidente del PRO porteño Claudio Romero le dijo al diputado nacional Facundo Manes que "sería bueno informarse" después de que el radical afirmara "en los 14 años de gestión" del PRO se bajó el presupuesto educativo" en la Ciudad de Buenos Aires.

Manes, quien suena como posible candidato presidencial de la UCR para 2023, indicó que "entre 2011 y 2020 cayó 14 por ciento en términos reales descontada la educación" y agregó que "la educación en el país es un desastre, pero la ciudad de Buenos Aires no es una excepción".

En declaraciones a Radio Rivadavia, el legislador escaló en sus críticas al PRO diciendo que "el peso del Ministerio de Educación en el presupuesto del gobierno porteño se redujo del 23,8 por ciento al 18,5 por ciento en el mismo período".

"En 14 años de gestión del PRO con uno de los presupuestos mas grandes de América Latina, comparable con el de San Pablo y la calidad educativa es inferior al promedio de Chile", puntualizó el diputado nacional.

"Te explico: en la cartera de Educación de CABA el presupuesto creció un 12% en términos reales entre 2007 y 2022", le dijo Romero a Manes en un tuit en el que incluyó un gráfico que muestra el crecimiento de la inversión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Y agregó: "Mientras que nuestro presupuesto sufrió una caída del 7% producto de la quita de la coparticipación y de la caída de la actividad, en Educación, el mismo, se mantuvo constante en términos reales".

La prohibición del lenguaje inclusivo, "fulbito para la tribuna"

La medida de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad también mereció las críticas de Manes, que la tildó de "fulbito para la tribuna".

"Es un debate que no suma demasiado porque no va a lo importante, que es la tragedia educativa que vive el país. No creo que prohibir sea la mejor manera de educar y dar el ejemplo. Así, se pone en agenda un tema que no es la causa de los malos resultados de los aprendizajes", dijo el radical.

"El gobierno de CABA seguramente instala el tema por la idea de abrir un debate político cuando en realidad lo que necesitamos es ver cómo hacer para que los chicos recuperen el aprendizaje perdido durante la pandemia y cómo revertir la tragedia educativa que tiene la Argentina en un mundo donde los países compiten por los sistemas educativos", remarcó Manes.

