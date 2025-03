Aire a las terceras vías, un acuerdo con el 2013 como antecedente y desdoblamiento

La estrategia electoral no se detiene. Aún en una semana atravesada por la mayor crisis del Gobierno que llevó a que la imagen del Presidente recorra el mundo asociada a una estafa cripto con investigaciones judiciales en el medio, La Libertad Avanza monta y desmonta distintos escenarios posibles que la llevarán a afrontar las dos batallas más duras en apenas unos meses: los comicios en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad.

Por eso, en los despachos oficiales celebraron el lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta, uno de los principales enemigos políticos del jefe de Estado (quizás dentro de su top 3 junto a Axel Kicillof y Martín Lousteau). Los encargados de pensar las tácticas electorales animan todo lo que sea, las ya conocidas y utilizadas terceras vías, siempre que se trate de sectores que le resten votos a la oposición consolidada.

Y eso creen que sucederá con un nuevo espacio que anunció el exjefe de Gobierno porteño. Un Larreta al que Milei siempre apuntó y que al porteño le recuerda una mejor gestión que la actual, no puede más que sacarle votos a sus dos competidores: el PRO y el peronismo. “Nadie que vote a Larreta está dudando en si votarlo a él o votarlo a Javier. Duda a qué opositor votar”, dicen.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El reparto de votos equitativo que aparece en las primeras encuestas empezó a preocupar a los violetas: “La elección en Capital puede definirse por apenas dos puntos de diferencia entre cada una de las fuerzas y no podemos quedar terceros en la Ciudad”, reconocen. Un marco que los lleva a evaluar algo que hasta hace unos días rechazaban: una alianza con el PRO en este territorio. Todo dependerá de la fuerza con la que llegue el sello libertario al momento de la elección nacional porque ninguno de los dos nombres fuertes (karina Milei y Manuel Adorni) tiene pensado jugar. El lanzamiento de Larreta los puede ayudar a que el PRO y el peronismo descuenten algunos votos.

En los últimos días, el oficialismo encontró un eje de campaña común para los dos territorios a los que mira. La seguridad no sólo será el tema principal para pelear la provincia de Buenos Aires, sino también para disputar electorado con el PRO en Capital Federal. El Gobierno cree que las fugas de presos durante la gestión de Jorge Macri le da espacio para pelear por el discurso de mano dura.

Algo de esto hablaron el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y el asesor presidencial, Santiago Caputo esta semana. El libertario le dijo que quiere llevar su “plan anti- trapitos” a la discusión porteña ya que las calles “están descontroladas”. Ayer, Jorge Macri se adelantó y centró su discurso del 1° de marzo en el lanzamiento de distintas propuestas para fortalecer la gestión en seguridad.

Montenegro es uno de los dirigentes del PRO que presiona para avanzar en un acuerdo con La Libertad Avanza y no duda en evaluar que, por lo menos en el territorio bonaerense, los dos partidos deben ir juntos. La presión la volvió a sentir Mauricio Macri esta semana, cuando en una reunión de la mesa ejecutiva del PRO no pudo imponer un comunicado para rechazar el nombramiento de Ariel Lijo por decreto como miembro de la Corte. Allí se encontró con la oposición de Montenegro, de Ignacio Torres y de Diego Santilli. Por eso, en soledad, apenas pudo hacer un posteo personal en las redes sociales.

En el territorio bonaerense los libertarios también se entusiasman con una tercera vía que le saque adeptos a Unión por la Patria. No se imaginan una lista que salga de ese mismo sector como lo fue en 2017 la postulación de Florencio Randazzo, ya que no ven un peronismo que se pueda desprender del oficial y arrastre aunque sea un 5% de los votos. Pero sí están dispuestos a alentar a un nuevo espacio en el que pueda competir Facundo Manes para renovar su banca con otros sectores.

“Lo empezamos a analizar y lo que vemos es que sus votos son de un sector opositor que no quiere votarnos a nosotros y que sólo votaría al peronismo si no tiene una opción como ésta”, dice uno de los hombres a cargo de la estrategia. Y si no queda claro, hace el gesto de un inflador de bicicleta mientras agrega: “Si quiere competir, bienvenido, le daremos aire”.

Sobre un posible acuerdo con el PRO en la Provincia, los libertarios no están dispuestos a resignar el sello. Los amarillos deberán pintarse de violeta. Recuerdan un antecedente que quieren imitar y para eso se van hasta 2013 cuando el PRO tuvo tres candidatos (Soledad Martínez, Gladys González y Cristian Gribaudo) en la lista del Frente Renovador de Massa. “Fueron con otro sello y el partido no desapareció”, adelantan.

Al peronismo bonaerense no le sorprendió la arremetida de los libertarios de las últimas semanas. “Aprendieron del macrismo que son especialistas en lucrar con muertes, de Cromañón hasta acá”, dicen.

Hay más: creen que estos últimos movimientos que inició el brazo armado libertario de las redes sociales acusando a Kicillof de asesino y continuó el propio Milei cuando pidió la renuncia del gobernador y la intervención de la Provincia, sirven para terminar con una discusión que se daba en el seno interno del peronismo al momento de discutir el desdoblamiento electoral.

Hasta acá, CFK se negaba a votar días distintos bajo el argumento de que la elección se provincializaría con una campaña en la que el eje de seguridad les jugaría en contra. “Se rompió el mito de que la inseguridad iba a ser el tema si se desdoblaba. Es, fue y será tema cada vez que gobierne el peronismo. Pasa todos los años electorales”, evaluaron desde el entorno del gobernador. Habrá desdoblamiento.