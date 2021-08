Manes será precandidato por la provincia de Buenos Aires pero votará en la Ciudad

El precandidato a diputado de Juntos por el Cambio por la Provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, tiene su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no podrá votar en el distrito donde dará la batalla electoral de las próximas elecciones primarias.

Así está consignado en el propio padrón electoral que le indica al neurocientífico votar en Retiro, en un jardín de la Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

"Nací en Quilmes y me crié en Arroyo Dulce y Salto. A los 18, como muchos pibes del interior, me fui a estudiar a Buenos Aires", justificó Manes ante la consulta de PERFIL, y argumentó: "Tengo domicilio en CABA porque ahí atiendo e investigo hace años. Mi compromiso es trabajar por la argentina y empezar por la provincia que me vio nacer, me dio la oportunidad de educarme y es donde hoy está concentrado el mayor dolor de la Argentina".

De esta manera, Manes no podrá poner su voto en la interna de la oposición, donde competirá contra Diego Santilli, ex vicejefe de gobierno porteño. A pesar de que su rival también tiene un claro vínculo con la Ciudad, por su carrera política al lado del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por tener una propiedad declarada en CABA.

Sin embargo, en el caso del "colo", en los registros del padrón electoral figura su domicilio en Tigre, por lo que votará en un colegio en los Troncos del Talar, Nordelta, provincia de Buenos Aires.

No es la primera vez. Tanto en oficialismo como en oposición, son varios los casos en los que un porteño termina siendo candidato y hasta funcionario de la provincia de Buenos Aires. Sin ir más lejos, la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el actual gobernador Axel Kicillof son claros ejemplos de ello. Más allá de los domicilios, tienen una carrera política y una vida que los identificaba en la ciudad.

En este caso, si bien Manes proviene de la provincia de Buenos Aires, sus estudios y su trabajo lo hicieron radicarse en la Ciudad, según confiaron a este medio.

En cuanto a la interna opositora en la Ciudad, no se repite este atípico caso: tanto Adolfo Rubinstein como Ricardo López Murphy y María Eugenia Vidal votarán en el distrito porteño, donde son precandidatos. Rubinstein votará en Palermo, mientras que Vidal y López Murphy harán lo propio en el barrio de Recoleta, según los datos oficiales del padrón electoral.

jd / ds