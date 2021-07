Federico Massoni, ministro de Seguridad de Chubut, mostró sus 30 tatuajes al vacunarse

Cada vez que el ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, Federico Massoni, aparece en la escena mediática, llama la atención. Y esta vez fue la de su vacunación en un gimnasio, que no pasó desapercibida: se sacó la remera y mostró sus 30 tatuajes y un físico altamente entrenado.

Mientras el funcionario recibía la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19, decidió sacarse la camisa y no sólo exhibir un físico impresionante, sino los alrededor de 30 tatuajes que posee en su cuerpo, lo que generó comentarios de todo tipo en las redes sociales.

En la imagen se lo ve a Massoni en el vacunatorio montado en el gimnasio del Club Atlético Germinal, de la ciudad de Rawson, inoculándose con el torso totalmente desnudo y una serie de tatuajes de todo tipo en su cuerpo.

El funcionario del gobierno de Mariano Arcioni se mostró sorprendido por la viralización de la imagen y aclaró que no fue su intención exhibir su cuerpo. "Lamentablemente para sacarme el chaleco, la corbata y la camisa, me tuve que sacar toda una manga y quedé al descubierto, pero no estoy exhibiendo nada", explicó a Infobae.

Balearon la camioneta oficial del jefe de gabinete de Chubut

El titular de la cartera de Seguridad chubutense fue cuestionado en muchas ocasiones por un alto perfil mediático en donde exhibe su preparación física y declaraciones polémicas como cuando responsabilizó a la Casa Militar de la Presidencia cuando Alberto Fernández fue escrachado en Chubut en marzo de este año.

En el 2020, publicaron desde la Policía del Chubut imágenes que muestran la preparación física de los cadetes de la fuerza y a Massoni supervisando actividades. También tiene un grupo de fanáticos que lo siguen y apoyan en todo lo que hace.

Las fotografías fueron tomadas durante el entrenamiento realizado en el servicio de guardia de Infantería. Allí estaban los cadetes haciendo actividad física, cuando llegó Massoni y por propia voluntad decidió subirse a la soga y realizar algunas de las actividades.

