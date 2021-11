Fernanda Vallejos: "A Cristina le gustó el nombre Soberanxs para la nueva agrupación"

Para Fernanda Vallejos el episodio de la filtración de los famosos audios en los que cuestionaba fuertemente al gobierno de Alberto Fernández quedó atrás. Prefiere enfocarse en insistir con que la política económica del país no debe supeditarse al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, para lo cual considera necesario que el Frente de Todos active una consulta popular antes de firmar el acuerdo. Mientras el ministro de Economía Martín Guzmán busca formalizarlo antes de marzo, la diputada del kirchnerismo duro está convencida de que la negociación no se debe abandonar pero que también habría que tener en cuenta la posibilidad de una mora “como pasó con Néstor (Kirchner) y fue un momento de despegue lejos del apocalipsis que quieren plantear algunos”.

La economista de 42 años, presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, reconoce las internas en el FdT, pero se limita a expresar que “no hay problemas” con sus compañeros de bancada y de la coalición en general. Con el impulso interno que tomó el kirchnerismo a partir de los resultados electorales del último domingo, está esperanzada de que el rumbo de la gestión de cara al 2023 puede ser diferente y por eso es una de las integrantes del núcleo duro que el sábado lanzará “Soberanxs”, un espacio que pretende discutir la institucionalización del Frente de Todos y un programa de gobierno. Aunque no se lo dijo a ella, sabe que a Cristina Kirchner le gustó el nombre que le pusieron a la corriente junto con Amado Boudou, Alicia Castro y Gabriel Mariotto, entre otros.

Sostiene que en el Presupuesto 2022 y en el “plan plurianual” que propuso el presidente Alberto Fernández no hay ni debe haber ajuste. Señala, a su vez, que “no es serio ni científico” que el país “juegue su suerte a un milagro exportador”, mientras que sostiene que los que no fueron a votar a las PASO son quienes no estaban de acuerdo con la política económica de Guzmán. Vallejos reivindica “la militancia, la mística peronista” y el kirchnerismo. “Hoy tenemos convocada a la comisión y si los tiempos nos lo permiten iremos a la Plaza de Mayo el grupo de diputados y diputadas que estemos participando, pero tenemos que tratar cuestiones y despachos, y nos apremia el tiempo. Vamos a ver cómo viene el debate”.

-¿Habla con Cristina? ¿Le dio el ok para avanzar con el lanzamiento de “Soberanxs”?

-Hablo con todos los compañeros y compañeras. La que habló directamente fue Alicia (Castro), que le contó el tema de “Soberanxs”. A Cristina le gustó la elección del nombre y la fecha también, porque es muy significativa.

-Gabriel Mariotto decía que la agrupación tiene “las puertas y ventanas abiertas para cualquier compañero o compañera”, y que eso incluye al albertismo. ¿Está de acuerdo?

-Sí, absolutamente. Es un espacio de reflexión, de debate político dentro de un Frente de Todos que es una coalición ampliamente heterogénea y no tenemos ninguna restricción para que cualquier compañero que se quiera acercar lo haga, si bien es verdad que en el núcleo fundador nos identificamos con el peronismo resignificado que revitalizaron Néstor y Cristina. Pero es cierto que no avanzó solo y que lo hizo junto a otros sectores kirchneristas.

-¿Ha hablado con gente de Alberto Fernández como Santiago Cafiero, Vilma Ibarra o algunos del círculo o prefiere dejar la puerta abierta y que se acerquen solos si quieren?

-No, sólo nos hemos visto en el acto de cierre de campaña y en el búnker los que estuvimos. El encuentro que hacemos el sábado es abierto y nosotros somos muy claros: reivindicamos una experiencia como fueron esos 12 años de kirchnerismo que constituyen el piso de nuestras aspiraciones.

-¿Y cuáles son esas aspiraciones?

-Queremos un freno al proceso de extranjerización de la economía que se ha ido profundizando a lo largo del periodo democrático: es vital que los argentinos administremos nuestros negocios y riquezas. También una mejora en la participación del salario en el ingreso nacional y el retroceso de la desigualdad. Tiene que haber un rumbo en nuestro gobierno que sintonice con las aspiraciones del pueblo y lo que la Argentina necesita para desarrollarse y no estar sujeta a los límites que nos han querido fijar desde afuera.

- A propósito de ello, el gobierno negocia la deuda con el Fondo Monetario y todo apunta a cerrarlo antes de marzo. ¿Se va a lograr?

- Este es un tema nodal donde no puede mandar el apuro. Amerita, antes que un acuerdo, un debate nacional profundo y riguroso con un análisis de factibilidad, costos y beneficios. La deuda que tomó Mauricio Macri está cuestionada en su legalidad y el Poder Judicial tiene pendiente expedirse en eso, lo cual debe ser una prioridad absoluta. Avalar las exigencias que imponen ahora implicaría que el gobierno legalice algo que la Justicia investiga. Tenemos la obligación de explorar todas las posibilidades como entrar en mora, como lo hemos hecho varias veces y como pasó en el gobierno de Néstor (Kirchner) que fue un momento de despegue lejos del apocalipsis que quieren plantear algunos que hasta hablan de default y es una falacia porque no ocurriría. No podemos tampoco descartar la posibilidad de consultar al pueblo, de preguntarles a los argentinos si quieren firmar un acuerdo con las condiciones del Fondo o si prefieren incurrir en mora mientras se investiga y se negocia desde otra posición.

- Entonces no está de acuerdo con Martín Guzmán en apurar las negociaciones para firmar antes de marzo.

- No creo de ninguna manera que pueda ser el apuro lo que marque la pauta de las negociaciones. Y lo he escuchado hace poco al ministro (Guzmán) decir lo mismo. Hace poco estuvo en una conversación con Yanis Varoufakis, un integrante de la Internacional Progresista, y lo escuche decir algo parecido, que el objetivo no era el tiempo si no llegar a un buen acuerdo.

- ¿Cree que toda esa impronta va a estar reflejada en el Presupuesto 2022 o hasta en el Plan Plurianual que anunció Alberto Fernández?

- El Presupuesto no contempla ninguna partida para el pago de lo que debe Argentina. Tendríamos que pagar casi 20 mil millones de dólares y no los tenemos. Hoy todo está sujeto a la matemática del sector externo que hace años está estable entre los 60 y 70 mil millones anuales de exportaciones, una bonanza que está vinculada a precios, no a diversificación ni cantidades. Además no es serio ni científico jugarnos la suerte a un milagro exportador del que no podemos dar más certezas que los buenos deseos. Creemos que si tuviéramos la plata, tenemos millones de necesidades que atender porque aspiramos a construir una nueva etapa de transformaciones con el objetivo de lograr el bienestar de las mayorías en el país.

- ¿Cómo plantea esa impronta después del episodio de la filtración de los audios se la escuchó quejarse y admitir que la habían obligado a votar una fórmula que perjudicaba a los jubilados y donde también, entre otras cosas, habló de “migajas” para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo?

- Creo que tenemos una oportunidad de honrar el contrato electoral de 2019. Y eso no incluye la implementación de políticas de ajuste que en ese momento impidieron la actualización que los jubilados y jubiladas hubieran merecido. Fue una política que debería haber sido más expansiva en un contexto en el que tenías margen fiscal porque no se ejecutaban los presupuestos votados y cuando se presentó el Presupuesto 2021 había una previsión de que se terminaba la pandemia y el Estado ya no estaba obligado a sostener erogaciones. He sido y soy muy crítica de esa política.

- ¿Con las PASO el gobierno lo entendió?

- Fueron un cimbronazo y un fuertísimo llamado de atención para nuestro gobierno y eso permitió la remontada. Con lo del domingo estamos ante un logro de la militancia pero también de aquellos dirigentes que se pusieron el desafío al hombro.

- ¿Y quiénes fueron esos dirigentes?

- Por ejemplo el gobernador (Axel Kiciloff), que logró recuperar mayoría en el Senado bonaerense y salir fortalecido.