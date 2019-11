Fernando Iglesias contra Santiago Cafiero: "Para ustedes fuimos el peor gobierno porque fueron presos todos los corruptos"

View this post on Instagram

#Comparación | El coordinador de los equipos técnicos del presidente electo Santiago Cafiero habló sobre la transición, el rol de Cristina y la conformación de Gabinete A pocos días para la asunción de Alberto Fernández, el coordinador de los equipos técnicos del presidente electo, Santiago Cafiero, confirmó que los integrantes del futuro Gabinete serán anunciados poco antes del 10 de diciembre. Además, descartó la posibilidad de una reforma de la Constitución y de la Corte Suprema de Justicia, y habló del rol que tendrá Cristina Kirchner como vicepresidenta. Al actual mandatario Mauricio Macri lo definió como "el peor presidente democrático desde el 83", incluso por encima de Fernando De La Rúa. "Macri es el peor presidente democrático desde el '83. No tiene un sólo logro para exhibir y deja dificultades muy profundas y estructurales, como el tema de la deuda", definió Cafiero y, en comparación con el presidente de la Alianza, explicó: "Macri aumentó mucho más la pobreza y la desocupación. Tal vez De La Rúa tuvo menos tiempo, nos hubiera hecho más daño". En una entrevista que brindó a radio La Red, el nieto de Antonio Cafiero relató que "por el momento la transición es una foto, hubo una reunión importante que dio tranquilidad [entre Macri y Fernández], pero después no se avanzó mucho más. El Gobierno entendió que primero tenía que ordenarse", y reclamó que hay que "poner a punto el nivel de ejecución de los programas, ver la información que uno va recibiendo, que siempre tiene dos meses de rezago, y con estas cuestiones se hace difícil saber con precisión cuál es el estado real de las cuentas". Seguí leyendo en perfil.com #cafiero #alberto #delarua #macri #politica #argentina