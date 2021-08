Fernando Iglesias: "Los escándalos sexuales en Olivos son exclusividad peronista"

Pese a los cuestionamientos a sus dichos y hasta el pedido de exclusión de la Cámara de Diputados, el legislador de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, volvió a polemizar por las visitas a la residencia de Olivos en la gestión de Alberto Fernández.

Luego de que la actriz Florencia Peña reclamó a la alianza opositora que tome medidas contra el diputado, Fernando Iglesias se manifestó en Twitter y no retrocedió de sus declaraciones: "Nunca dije que Florencia Peña fuera petera del Presidente. Sí dije que ella, Vargués y Pacchi no son personal de trabajo y era un abuso que visitaran al Presidente mientras no se podía ni despedir a agonizantes. Y que los escándalos sexuales en Olivos son exclusividad peronista".

"También digo que Peña apoyó la cuarentena demencial que impuso el Gobierno, que le parecía razonable que su madre no se operara de urgencia mientras visitaba al Presidente y que su preocupación por los actores debió manifestarla por los que fueron perseguidos 12 años por los K", expresó el legislador opositor.

También digo que Peña apoyó la cuarentena demencial que impuso el Gobierno, que le parecía razonable que su madre no se operara de urgencia mientras visitaba al Presidente y que su preocupación por los actores debió manifestarla por los que fueron perseguidos 12 años por los K. https://t.co/nCHGPLwieg — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) August 3, 2021

De esta manera, el diputado volvió a polemizar sobre las mujeres que visitaron la residencia de Olivos en la gestión de Alberto Fernández. En ese sentido, ante las críticas recibidas y el calificativo de "misógino" a sus declaraciones, agradeció a quienes lo apoyaron: "Gracias a todos los que bancan siempre. No puedo decírselos uno por uno pero les agradezco de corazón".

En otros tuis, Iglesias también apoyó los dichos del actor Marcelo Mazzarello, que cuestionó la visita de Peña a Olivos: Esta cuenta banca a @mazzamazzarello. Gran compañero de milonga. No importa cuándo leas este tweet". Y menciona una declaración del actor: "Yo no podía despedir a mi papá pero parece que sí se podía ir a Olivos para tener charlas con el presidente que se hacían por el costado. Florencia Peña no tenía una representación gremial".

Florencia Peña: "Estoy pensando en demandar a Fernando Iglesias porque esto fue demasiado lejos"

En esa línea, además, compartió tuits de su compañero de banca, Waldo Wollf, otro de los diputados apuntados por los dichos sobre las mujeres que visitaron Olivos: "Cuando traten mi expulsión, tratemos también la de Valdés que se vacunó bajo la mesa y la renuncia de Zannini que falsificó la DDJJ. Y #Alperovich? Y el juicio a @alfrerdez por hacer fiestas durante la DISPO mientras enterrábamos en soledad. Muy buena y ocurrente la foto con Kipa".

"Hacían fiestas rompiendo el protocolo en Olivos mientras enterrábamos a nuestros 106.000 muertos en soledad y se robaban las vacunas y me quieren correr con una ironía de twetter donde pongo claramente que “me refiero a la economía” Rompieron todo", dijo Wollf.

Piden que Fernando Iglesias sea excluido del Congreso por comentarios "misóginos"

Y agregó. "Zannini falsificaba su DDJJ para robarse una vacuna y el Presidente @alferdez hacia reuniones sociales mientras estaban prohibidas y enterrábamos 106.000 en soledad y nos piden explicaciones de twitter. No somos todos tibios ante un gobierno que la historia ya lo juzgó".

Fernando Iglesias tiene que renovar su banca de diputado en estas elecciones legislativas. Está cuarto en la lista que encabeza la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires.

ED