Luego del descargo en la apertura de su programa televisivo, Florencia Peña le respondió al diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, quien había realizado comentarios misóginos sobre las visitas de la actriz a la Quinta de Olivos. En ese marco, la actriz y conductora sostuvo que está pensando en demandarlo y reconoció que nadie de la oposición se comunicó con ella. "¿A quién se le puede ocurrir que voy a ir un martes a las 11 de la mañana a hacerle un pete al Presidente?", polemizó.

"Estoy pensando en demandar a Fernando Iglesias porque esto fue demasiado lejos. No la voy a dejar pasar. Se pasaron de todo límite y tienen que pedir disculpas", sostuvo Florencia Peña este martes 3 de agosto en diálogo con Crónica Anunciada (FM Futurock).

"Fernando Iglesias dijo que entré a las 11 y salí a la 1 am, eso es mentira. Hasta dijo que era un escándalo sexual. Y a eso se sumó Waldo Wolff diciendo que fui de rodillas. ¿Las mujeres de Juntos por el Cambio no van a decir nada?", reclamó la conductora de Flor de Equipo a las dirigentes de la oposición.

En el día de ayer Fernando Iglesias había declarado que las visitas a Olivos, entre otras, de Florencia Peña, habían sido realizadas en el marco de un escándalo sexual.

"Me permito decir que estos escándalos sexuales solo estuvieron durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, Carlos Saúl Menem y ahora Alberto Fernández. Una cosa es tu vida privada pero la residencia presidencial es la residencia presidencial", había dicho el diputado.

En esa línea, Peña sostuvo estar agotada y se mostró preocupada por comentarios de la dirigencia política. "Estoy agotada de esto. Se fueron al choto con esto. Y no me lo hacen a mi, es una violencia a las mujeres constante", expresó.

Críticas y reclamo de Flor Peña a la oposición: "Nadie de Juntos por el Cambio se comunicó conmigo"

Florencia Peña además hizo referencia al rol de la oposición respecto a las palabras de Iglesias y Waldo Wolff, dos de los diputados que se refirieron a su reunión con Alberto Fernández en términos sexuales.

"Nadie de Juntos por el Cambio se comunicó conmigo. Esto excedió todo límite", dijo la conductora de Telefe, y agregó estar acostumbrada a la violencia del call center. En esa línea, aclaró que "diputados nacionales recogieron el guante y eso me pareció lo más grave", en referencia a Iglesias y Wolff.

Horacio Rodríguez Larreta sostuvo la burbuja única en las aulas y anunció dinero para jardines maternales

"Fui a reunirme con Alberto Fernández porque los actores y actrices estábamos muertos y decidimos poner el cuerpo para ayudar a otros. Yo había perdido a mi papá hace 20 días. ¿Se piensan que tenia ganas de salir a reunirme?", explicó la actriz.

Peña luego subió el tono de su argumento tomando palabras que había utilizado en su descargo del día de ayer. "¿A quién se le puede ocurrir que voy a ir un martes a las 11 de la mañana a hacerle un pete al Presidente?", polemizó.

"¿De verdad creen que me van a ofender diciendo petera? Lo que me enoja a mi es la operación que me hacen diciéndome que soy el gato del Presidente", concluyó diciendo Florencia Peña.

GI/FF