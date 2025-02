En medio del debate en el Congreso por el proyecto de Ficha Limpia, la diputada cordobesa Alejandra Torres salió en defensa de Sonia Cavallo, hija del exministro Domingo Cavallo. Sonia fue desplazada esta semana de su cargo como embajadora argentina ante la OEA tras las críticas de su padre a la política económica de Javier Milei, quien anunció su despido en declaraciones radiales.

Torres presentó una moción de privilegio para tomarse unos minutos y "despedir" a la exfuncionaria. "Lo hago recordando que, en febrero del año pasado, votaciones que hice en el recinto con la Ley Bases motivaron la salida de mi pareja del cargo de director ejecutivo de la Anses”, afirmó.

Javier Milei echó a Sonia Cavallo como embajadora de la OEA tras las críticas de su padre, a quien calificó de "impresentable"

Torres exigió una explicación sobre la destitución de Cavallo y lanzó una fuerte crítica al presidente, a quien acusó de tener una "idea subyacente" de que "las mujeres no podemos opinar". "Estamos de una manera u otra sometidas al género masculino. Es una posición retrógrada, obsoleta, vetusta. No reconoce personas autónomas", denunció la legisladora.

Además, recordó que su esposo, Osvaldo Giordano, fue despedido de la ANSeS en febrero de 2024 como represalia por su voto en contra de la Ley Bases. En aquel entonces, Milei había justificado la decisión con una polémica declaración: "¿Acaso la mujer de Giordano no votó en contra de la ley? Bueno, es un problema de él si duerme con el enemigo, está durmiendo con un traidor. Es la vida", había expresado.

La diputada Alejandra Torres, junto a su marido Osvaldo Giordano, extitular de la ANSeS.

La legisladora comparó la situación con prácticas autoritarias del pasado. "También me surge una cuestión, que es la aplicación de la guillotina si el sometimiento al género masculino no es posible, después viene la sanción por parte del Ejecutivo o la aplicación de una expulsión. Me hace acordar a épocas del pasado", remarcó Torres. "El amedrentamiento y las amenazas no son para nada buenas para una sociedad. Recordemos lo que nos pasó. En esta época no quisiera volver a esas situaciones, a esas posiciones de violencia”, añadió.

Al cierre de su alocución, Torres citó a su compañero de bancada Esteban Paulón, que en la sesión pasada dijo “soy maricón y me la banco”: “Recientemente un grupo de jóvenes me preguntaba: ‘¿No tenés miedo de opinar diferente de la posición del Presidente?’. Les dije que a veces sí pero, como dice un compañero de este bloque, ‘soy mujer y me la banco’. Creo que tenemos que seguir luchado por nuestra igualdad, libertad, y tener decisión independientemente de las amenazas que podamos sufrir”.

Los argumentos de Milei para destituir a Sonia Cavallo

En declaraciones a Radio Rivadavia, el presidente justificó el lunes la salida de Cavallo argumentando que la economista había trabajado junto a su padre en la redacción del libro "Historia Económica de la Argentina". "El papá está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico, por lo tanto, no se puede estar en la misa y la procesión. O se está de un lado o se está del otro", afirmó.

Además, vinculó su decisión con lo que considera una incompatibilidad política. "Cavallo tiene intereses políticos que claramente no son los del gobierno", enfatizó.

Sonia Cavallo había sido designada en la OEA casi al inicio del gobierno libertario y su desempeño contaba con el visto bueno dentro del oficialismo. Al respecto, tenía el respaldo de figuras clave del gabinete, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el canciller Gerardo Werthein. Sin embargo, su vínculo familiar terminó inclinando la balanza en su contra.

