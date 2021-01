Arietto sobre el saludo de efectivos bonaerenses a Bullrich: "A los policías los obligaron a mentir"

La abogada penalista y ex asesora del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, Florencia Arietto, habló sobre el saludo de un grupo de policías bonaerenses a la titular del PRO en Villa Gesell. "A los policías los obligaron a mentir", afirmó y reveló que la ex funcionaria llamó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para pedirle que no sancione a los oficiales.

“Tengo la información de que a los policías los obligaron a mentir. Me imagino cómo habrá sido la obligación, porque lo que están diciendo los policías es mentira”, expresó en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad , en el ciclo Antes y después, conducido por Daniel Santa Cruz, en referencia al video que grabaron los oficiales luego del salud a Bullrich en el que aseguraron que se encontraron con que "estaba todo como armado" y que son "una institución entrenada para combatir el delito, no para ser usados como una herramienta política".

El gobierno bonaerense investiga el accionar de policías que aclamaron a Patricia Bullrich

Además, contó: “Patricia lo llamó a Berni y le dijo ‘Sergio, vos conocés cómo es esto, a mí me han llegado miles de fotos cuando yo estaba de ministra y a vos se te cuadraban los policías en señal de respeto, no le hagas nada a los policías porque no hicieron nada’”.

"A mí me asignó Patricia hacer la defensa que se requiera en caso de que algunos de estos policías tenga algún inconveniente en su carrera, porque no cometieron ninguna falta reglamentaria, estatutaria o legal que permita ni siquiera abrir un sumario”, comentó.

“El gobierno de Alberto y de Kicillof es la Unión Soviética cuando explotó Chernobyl: tenían el núcleo contaminando el ambiente y cuando le iban a decir al buró soviético decían que había un problema grave, decían ‘antipueblo, fascista, son la derecha’. No analizaban hasta que cayeron por su propio peso. Eso es este cuarto gobierno kirchnerista”, analizó.

El papelón de una ministra de Kicillof, tras el video de policías saludando a Patricia Bullrich

En este marco, Arietto aseveró que Berni “se deja correr por Teresa García, que es la soviética número uno kirchnerista”. “Lo corre el ala soviética del Gobierno y él se hace que es de derecha”, expresó sobre el ministro de Seguridad bonaerense, al que definió como “el ser más inescrupuloso de la política argentina”.

Para la ex funcionaria, “esta gente está discutiendo si son soviéticos o si son autoritarios de derecha, y en el medio está la gente que no tiene un mango, que perdió el trabajo, están fundiendo también a las grandes empresas y a la gente la matan como palomas por un celular en el Conurbano”. “Están discutiendo si son soviéticos o no en medio de un quilombo que no resuelven”, subrayó.

Por otro lado, sostuvo que “venimos una nueva ola sin miedo y sin corrección política”. Expresó que “Victoria Donda te lleva a decir que no podés decir negro, pero podés negrear”. Y concluyó: “Tenemos como oposición la responsabilidad de convocar a la gente en un año electoral y hacer una elección histórica en la que derrotemos a lo gerentes de la pobreza y a los autoritarismos”.

