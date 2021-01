Victoria Donda: "Solo buscaba ayudar a una persona en situación de vulnerabilidad”

La titular del INADI Victoria Donda brindó insólitas explicaciones sobre el caso de su empleada doméstica, a la que le ofreció un plan social o un puesto estatal. La funcionaria dijo que le pagó siempre el mismo monto "en blanco" a la trabajadora, durante casi cinco años, porque "por sus problemas de salud terminó trabajando cada vez menos horas", explicó. Según su argumentación, en realidad le fue aumentando el salario a través de los "viáticos" y la mujer fue "víctima" de un "abogado carancho"

"Lo que es correcto es que probablemente terminó cobrando 5.000 pesos porque ella por sus problemas de salud terminó trabajando cada vez menos horas", justificó Victoria Donda en una entrevista que brindó esta semana a Pablo Duggan en C5N cuando le pidieron confirmar que la trabajadora cobró el mismo monto de 2016 a 2020.

La interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que fue imputada por el caso, expresó en ese tenso intercambio que Banda Oxa, su empleada doméstica, era "una persona de confianza" y aseguró que "no quería conchabar a nadie, ni nada por el estilo; quería ayudar a una persona en situación de vulnerabilidad", dijo.

"La tuve en forma registrada", manifestó Donda: "El sueldo de las personas que trabajan en el sistema de casas particulares aumenta por horas. Bueno, ella trabajaba dos veces por semana, pocas horas, dos o tres días, en algún momento trabajó tres veces por semana, pero siempre fueron pocas horas", expresó.

Sobre el cargo que le había ofrecido a Oxa en el INADI, la exlegisladora dijo que no considera "que fue un error" ya que "ayudar a una persona que está en situación de vulnerabilidad no me parece que sea un error". Luego justificó que "el Estado tiene que ayudar" y destacó que ante, este contexto de pandemia, "hay un grupo de personas que necesitan el empleo".

Comparada con el exministro de Trabajo durante el macrismo, la funcionaria manifestó: "No quería conchabar a nadie, ni nada parecido. Quería ayudar a alguien que estaba en situación de vulnerabilidad", dijo. "Lo hice muchísimas veces. Estoy para ayudar. Si los políticos no estamos para ayudar a los políticos no sé para qué estamos", agregó.

Para cerrar, Donda acusó de "carancho" a Osvaldo Barsanti, abogado de la empleada doméstica al manifestar que se aprovechó de una persona en situación de vulnerabilidad.

Victoria Donda sobre su empleada doméstica: "Se están aprovechando de ella"

Las frases más resonantes de Donda en la entrevista

Lo que es correcto es que probablemente terminó cobrando 5.000 pesos porque ella por sus problemas de salud terminó trabajando cada vez menos horas .

El sueldo de las personas que están en el sistema de casas particulares aumenta por horas. Bueno, ella trabajaba dos veces por semana, pocas horas, dos o tres días, en algún momento trabajó tres veces por semana, pero siempre fueron pocas horas.

Durante mucho tiempo ayudé con mi plata y estoy dispuesta a seguir haciéndolo. No le ofrecí un cargo de economista. A una persona en situación de vulnerabilidad que puede trabajar de maestranza es mejorarle la calidad de vida.

En ningún momento quise hacerle un favor a alguien. Que uno quiera tenderle una mano a una persona que conoce y la vio trabajar durante muchos años y la vio trabajar bien...."

No quería conchabar a nadie, ni nada parecido. Quería ayudar a alguien que estaba en situación de vulnerabilidad. Lo hice muchísimas veces. Estoy para ayudar. Si los políticos no estamos para ayudar a los políticos no sé para qué estamos.

Es una mujer que estaba en situación de vulnerabilidad por eso entiendo también que haya sido víctima de un abogado carancho.

La respuesta del abogado

Osvaldo Barsanti, abogado de la trabajadora, desmintió su explicación y aseguró que tuvo a Banda Oxa parcialmente en negro, según el monto informado a la AFIP.

"La afirmación de Donda no surge de ningún documento, ni de los recibos, ni nada. Es la primera vez que escucho algo así. La carga horaria en el recibo seguía siendo la misma, ahí dice cuál es la carga horaria. Lo sorprendente es que la reducción de horas sea exactamente proporcional para que ella mantenga siempre los 5.000 pesos, a lo largo de los años. Eso es insostenible", le dijo a Clarín el letrado a quien Donda acusó de "carancho".

Qué dice el audio de Victoria Donda y de qué la acusa la empleada doméstica

"Ella cobraba 5.000 pesos en blanco, pero como la carga horaria era muy superior, no cobraba lo que se merecía. Arrancó en marzo de 2007 con Victoria Donda y hasta junio de 2016 siempre la tuvo en negro. Luego la blanquea con un sueldo congelado, hasta ahora", cuestionó Barsanti.

Oxa trabajaba los lunes de 8 a 14 horas y los miércoles y jueves o viernes iba de 8 a 16 horas, según el abogado Barsanti. " Para ese ritmo de trabajo tendría que haber tenido otro salario, con otros aportes, una registración totalmente diferente a la que hizo Donda", concluyó.

CI/FF