Fuerte repudio en Diputados a los dichos de Lamelas: pidieron declararlo "persona no grata" y rechazar su designación

La designación de Peter Lamelas como embajador de Estados Unidos en Argentina, propuesta por la administración de Donald Trump, desató una ola de repudios en el Congreso nacional. Es que tanto diputados y como senadores de distintos bloques opositores lo acusaron de intromisión, colonialismo y de pretender influir en la justicia y la política interna. Algunos reclamaron que se le niegue el plácet y otros directamente pidieron declararlo “persona no grata”. Las críticas se multiplicaron luego de que el diplomático afirmara que buscará "vigilar" a las provincias por sus acuerdos con China, "apoyar" a Javier Milei en su gobierno, y que Cristina Kirchner “reciba la justicia que bien merece”.

Aunque las primeras reacciones provinieron del peronismo, los rechazos se extendieron a otras bancadas opositoras, como la UCR, la izquierda y fuerzas provinciales. Desde el oficialismo, en cambio, no hubo ninguna expresión pública en "defensa de la soberanía" o en repudio a las declaraciones.

El bloque de diputados de Unión por la Patria fue el primero en presentar un proyecto para declarar a Lamelas “persona no grata”, por considerar que sus afirmaciones violaron el principio de no injerencia y representaron una “ofensa a la soberanía nacional”. En paralelo, los senadores del interbloque que conduce José Mayans exigieron al Poder Ejecutivo que no otorgue el plácet diplomático.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Esta grosera, inadmisible y nada inocente injerencia del designado representante de los Estados Unidos en los asuntos del país es una marca más del grado de sumisión del Gobierno de Javier Milei a los intereses de demandas foráneas”, afirmaron desde la Cámara alta. Advirtieron además que Lamelas “pretende una injerencia directa en los asuntos judiciales nacionales” y “demuestra un grosero desconocimiento de nuestro sistema constitucional”.

El embajador de Trump en Argentina opinó sobre Malvinas: "No reconocemos la soberanía de Argentina ni del Reino Unido"

En su presentación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, Lamelas afirmó que su papel será “apoyar al gobierno de Milei en todos sus esfuerzos por llegar al fondo del atentado a la AMIA y asegurarnos de que Cristina Kirchner reciba la justicia que bien merece”. También remarcó que piensa recorrer las provincias para “vigilar” sus acuerdos comerciales, en particular con China, y afirmó que estos podrían “prestarse a la corrupción por parte de los chinos”.

Rechazos desde el PJ, la UCR, el socialismo y la izquierda

Entre los primeros en reaccionar estuvo la senadora Juliana Di Tullio, quien escribió en su cuenta oficial de X: “¿Vendría a ser el representante DE otro país en el nuestro o el próximo interventor EN nuestro país? (...) No acepte injerencias por parte de ningún país. Argentina es la patria de todos, defiéndala”, le pidió a Milei. Su par Eduaro "Wado" de Pedro fue más directo: “Más grave aún es que respalda la proscripción de Cristina (Kirchner) como parte del plan para garantizar que Milei siga en el poder. Una mano lava la otra: Milei cuida los negocios de Trump y Trump cuida su continuidad”.

La diputada Cecilia Moreau también fue contundente: “Parece que los jefes de Milei le mandaron un supervisor. Intervenir en la política interna de las provincias, perseguir a dirigentes opositores, y cercenar cualquier alternativa que consideren de izquierda. Esto es gravísimo. GRÁBENSELO: LA PATRIA NO SE VENDE”.

El socialista Esteban Paulón, integrante del bloque Encuentro Federal, presentó junto a Mónica Fein un proyecto de resolución para repudiar los dichos del embajador designado y reclamar al Gobierno que no acepte sus cartas credenciales. “ARGENTINA SE RESPETA. Las declaraciones de Peter Lamelas constituyen una intromisión inaceptable en nuestras decisiones soberanas”, escribió Paulón en sus redes.

Cristina Kirchner lapidó a Peter Lamelas, embajador designado de Estados Unidos: "Les molesta la democracia argentina"

Desde la izquierda, el diputado Christian Castillo también lo repudió: “La soberbia imperialista e injerencista de Lamelas es inadmisible. Son declaraciones propias de un virrey. Hay que repudiarlo enérgicamente”.

El rechazo al embajador designado no se limitó al peronismo. Desde la UCR, el senador fueguino Pablo Blanco calificó las declaraciones de Lamelas como “una amenaza inadmisible al federalismo y la soberanía de nuestras provincias”. Su compañero Julio Cobos, diputado por Mendoza, también se expresó: “El embajador desconoce el federalismo de Argentina y la autonomía de los estados provinciales. Además debe aclarar si en sus afirmaciones incluye la compra de medicamentos en China hecha por Mendoza, elogiada por el Gobierno nacional”.

Valdés: “Cree que es un virrey. No sabe que acá hubo un 25 de Mayo y un 9 de Julio”

Uno de los discursos más duros fue el del diputado Eduardo Valdés, exembajador ante la Santa Sede y presidente de la Comisión del Mercosur. En una entrevista radial afirmó: “Este señor cree que es el virrey de los viejos imperios. No sabe que acá hubo un 25 de Mayo de 1810 y un 9 de Julio de 1816”. También recordó que en 2019, cuando el Departamento de Estado de EE.UU. prohibió el ingreso de Cristina y sus hijos, “ese mismo día la Cámara de Casación Penal rechazó el recurso de apelación de la expresidenta en la causa Vialidad”.

Eduardo Valdés

“¿Quién le dio autoridad para recorrer el país diciendo qué acuerdos podemos firmar y cuáles no? ¿Qué pretende recuperar, el litio, el agua, Vaca Muerta, las tierras de la Patagonia?”, cuestionó el diputado. Y anticipó que llevará el tema al Congreso como parte de una amenaza a la soberanía regional: “Esto excede lo bilateral. Hay un intento claro de condicionar la autonomía de los países del sur”.

“América Latina no es el patio trasero de nadie”

A través de un comunicado oficial, el Partido Justicialista también se sumó al repudio. “Sus palabras intentan fragmentar la institucionalidad nacional y cuestionan las bases constitucionales del sistema federal argentino. (...) Lejos de tratarse de una condena basada en el Derecho, es claramente un acto de persecución política y proscripción electoral”, expresaron.

Gobernadores contra las declaraciones del futuro embajador de Estados Unidos: "No aceptamos intromisiones externas"

“El gobierno de Milei vuelve a entregar soberanía, recursos y decisiones nacionales al poder extranjero”, sostuvo el texto. “Ni el embajador Lamelas ni la sumisión de Milei representan los intereses de las grandes mayorías del pueblo argentino. Frente a su agenda de entrega, reafirmamos nuestro compromiso con una Argentina libre, justa, soberana, federal y democrática”.

En la misma línea, el diputado Carlos Heller, presidente del Partido Solidario, publicó otro comunicado en el que calificó las expresiones de Lamelas como “de altísima gravedad institucional”. “Sus dichos desconocen el sistema federal de gobierno y las autonomías provinciales. Este hecho no es aislado: forma parte de una estrategia global de los EEUU de intervención sobre otros países”, alertó, y llamó a una respuesta unánime de toda la dirigencia política, social y cultural del país.

Otros legisladores del peronismo también se sumaron al rechazo. La diputada camporista Constanza Alonso afirmó que Lamelas “viene a bancar a Milei, frenar a China y perseguir a Cristina”. Su compañera Lorena Pokoik lo calificó como “un engranaje de un proyecto colonial”, y pidió que sea declarado “persona no grata”.

El diputado José Glinski advirtió que “Argentina no es una colonia estadounidense. Somos un país libre, republicano y federal”, mientras que Sergio “Oso” Leavy, senador salteño, subrayó: “Lo que dijo Lamelas es una provocación intolerable. No viene a representar a su país, viene a disciplinar al nuestro. Y eso NO lo vamos a permitir”.

“Si a Milei le parece bien tener un tutor extranjero, que lo diga abiertamente. Pero que no arrastre al país en su entrega”, concluyó.

Gi