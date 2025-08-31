Denuncian en Nicaragua la muerte del opositor Carlos Cárdenas Zepeda quien estaba bajo custodia

Diversas organizaciones de la oposición nicaragüense denunciaron la muerte bajo custodia del abogado Carlos Cárdenas Zepeda, quien había sido detenido hace 15 días supuestamente por órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ya son dos los opositores fallecidos bajo esa modalidad en apenas una semana.

“El abogado Carlos Cárdenas Zepeda, originario de Managua, fue secuestrado hace 15 días por la policía sandinista y entregado muerto a sus familiares este 29 de agosto de 2025”, informó la organización Monitoreo Azul y Blanco.

Cárdenas Zepeda había participado como colaborador en el diálogo nacional de mayo de 2018, convocado para buscar una salida a la crisis social y política que atraviesa el país desde entonces.

La represión sin fronteras del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua

Antecedentes de persecución

Según Monitoreo Azul y Blanco, el abogado opositor había sido víctima de secuestros previos en 2018, cuando fue detenido en dos ocasiones por la policía sandinista y liberado posteriormente.

La organización recordó que la muerte de Cárdenas Zepeda se suma a la de Mauricio Alonso, otro opositor cuyo cuerpo fue entregado a su familia esta semana tras permanecer más de un mes bajo arresto.

Monitoreo Azul y Blanco denunció públicamente la muerte de Carlos Cárdenas Zepeda.

El Monitoreo Azul y Blanco alertó que el régimen de Ortega estaría aplicando una nueva estrategia represiva basada en la captura, la desaparición forzada y la posterior entrega sin vida de las personas detenidas.

“Este patrón confirma la criminalización de la protesta de 2018 y evidencia una estrategia sistemática de represalia que utiliza el aparato estatal para castigar y silenciar la disidencia política”, advirtieron en un comunicado.

La muerte de Cárdenas Zepeda también fue confirmada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la Unidad de Defensa Jurídica, que pidieron la intervención urgente de organismos internacionales.

La organización alerta sobre una nueva modalidad represiva.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos expresó estar “horrorizada por la inhumanidad de la dictadura Murillo-Ortega” tras las recientes muertes bajo custodia en Nicaragua.

Hasta el momento, ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido una versión oficial sobre estos hechos, manteniendo el silencio habitual frente a denuncias de violaciones de derechos humanos.

Contexto político en Nicaragua

El país vive una profunda crisis desde abril de 2018, marcada por protestas sociales que fueron reprimidas con violencia. La situación se agravó tras las elecciones de 2021, en las que Ortega -de 79 años y en el poder desde 2007- fue reelegido para un quinto mandato, con sus principales rivales encarcelados, desterrados y despojados de su nacionalidad bajo acusaciones de “traición a la patria”.

