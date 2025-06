Asesinan en Costa Rica a un militar nicaragüense exiliado y crítico del régimen de Daniel Ortega

Roberto Samcam, un oficial retirado del ejército de Nicaragua y férreo crítico del gobierno de Daniel Ortega, fue asesinado este jueves en Costa Rica, país en el que se encontraba exiliado. El mayor, de 66 años, fue acribillado con ocho disparos en el tórax por sicarios en su suburbio de San José, en su condominio donde vivía.

Organizaciones nicaragüenses en el exilio responsabilizan al gobierno dictatorial de Ortega del ataque. El militar expresó con frecuencia su denuncia de las acciones del régimen y fue advertido sobre amenazas fuera del país, luego de huir de Nicaragua en 2018 ante el contexto de persecución, detenciones arbitrarias y amenazas permanentes contra opositores.

"Me ha impactado profundamente esta noticia, era algo que no esperábamos, no lo imaginamos", contó a la AFP Samantha Jirón, hija de Samcam que vive en Madrid. "Roberto era una voz poderosa" que hacía "una denuncia directa hacia la dictadura", dijo a periodistas Claudia Vargas, la esposa del militar.

Militar de carrera y exmiembro del Movimiento Renovador Sandinista, Samcam publicó el libro Ortega: el calvario de Nicaragua, en el que advirtió sobre la corrupción, el militarismo y la represión bajo el régimen dictatorial de Ortega. “Es un acto de cobardía y venganza política criminal de la dictadura de Nicaragua”, expresó el exembajador nicaragüense Arturo Mcfields.

Randall Zuñiga, jefe de la policía judicial, informó que en el condominio no había vigilancias en las mañanas. La investigación expresó que dos sujetos llegaron en un vehículo y uno de ellos ingresó a la instalación: "Llama de alguna forma a (...) Roberto. Él se acerca sin saber (...) y cuando está en una línea de fuego prudente, este sujeto empieza a dispararle y lo impacta en al menos ocho ocasiones", indicó Zuñiga.

Daniel Ortega y Rosario Murillo

El asesinato de Samcam se produce en un clima de creciente hostilidad hacia opositores nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Un antecedente clave es el caso de Joao Maldonado, activista que sufrió dos ataques armados: uno en septiembre de 2021 y otro en enero de 2024, donde tanto él como su pareja resultaron heridos.

Dora María Téllez, excomandante sandinista, sostuvo que el gobierno de Daniel Ortega “está iniciando una noche de cuchillos largos”, en referencia a la purga violenta ordenada por Adolf Hitler en 1934 contra sus propios aliados del nazismo.

"Recurren a la ejecución de un exmilitar en retiro, del que ellos creen que tiene una voz que se escucha en las filas del ejército", agregó Téllez, en declaraciones al portal 100% Noticias. En este sentido, Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, manifestó que el asesinato “por su frontal oposición a la dictadura de Ortega y Murillo es un acto indignante y gravisimo”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció a Costa Rica "apoyo para responsabilizar a los asesinos y a quienes están detrás de ellos", y dijo en un mensaje en X estar "conmocionado" por el crimen.

