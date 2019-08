Gabinete ampliado y "sin tierra": Vidal reagrupó a la tropa para afrontar la campaña más difícil

Las medidas económicas que María Eugenia Vidal tenía pensadas para relanzar su campaña en Buenos Aires quedaron a mitad de camino producto de las decisiones a nivel nacional sobre la quita del IVA en la canasta básica. Con esa novedad y la derrota ya masticada la gobernadora bonaerense juntó a su Gabinete ampliado.



Arengó a su equipo junto al jefe de Gabinete, Federico Salvai; y el vicegobernador Daniel Salvador, quienes delinearon cómo será la campaña. Luego la reunión se amplió aún más ya que fue el turno de recibir a los "sin tierra", candidatos de Cambiemos que tienen la monumental tarea de arrebatarle el poder al PJ en municipios como José C. Paz, La Matanza o Avellaneda.

"Este momento pone a prueba nuestra vocación política, de servicio. Porque es fácil tener vocación con un cargo, ahora es donde la vocación nos interpela. Y yo puedo atravesar otra derrota, otra victoria, puedo empezar de nuevo el 10 de diciembre, pero hay algo que no puedo, y no me voy a aceptar de mi misma y no se los voy a aceptar a ustedes, y es darme por vencida", consideró Vidal.

En ese sentido, recalcó que "el sábado salieron solos a la plaza, sin que nadie los convocara, a decir “che, acá estamos, ¿dónde están ustedes?”. Ellos esperan que los representamos, y a los que dejamos de escuchar, lo que esperan es que volvamos a escucharlos". "Les estoy pidiendo que demos la pelea los próximos 60 días, pero no para conservar nuestros cargos, no para que yo siga siendo gobernadora, para sostener esa épica de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, de que esta provincia es el lugar donde vale la pena cambiar, de que este es el lugar donde tenemos que hacer la diferencia", arengó.



Por su parte, Salvai graficó: "Cada voto cuenta, hay mucha gente que no fue a votar, hay mucha qué hay que convencer y hay mucha que sí nos votó y espera una respuesta de parte de nosotros y por ellos vamos a trabajar". "Las campañas se hacen para ganar y este equipo sabe ganar, hemos ganado mucho en estos años. Salgamos a ganar y a ganar la calle. Las elecciones se ganan o se pierden pero hay valores que representa María Eugenia y todo este equipo que tenemos que militar toda la vida", dijo.

“Hablamos de nuestro compromiso con los bonaerenses, que es independiente de la campaña y la elección. Vamos a mostrar todo lo que hicimos con la gestión, escuchando a los bonaerenses. No tenemos duda que ellos saben que estuvimos a su lado”, señaló a LaTecla.Info el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís.



Roles. PERFIL pudo hablar con candidatos que buscarán acrecentar el porcentaje de votos. En todos los casos señalaron que la fiscalización no fue un problema mayor. "Fue similar al 2015. Es cierto que el PJ unificado movió más, pero no es excusa ni argumento para hablar de fraude", se sinceró uno de ellos. Tras "la paliza que recibimos", como lo consideró un candidato a este medio, a cargo de la tarea para fiscalizar quedó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich,