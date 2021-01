Mariotto mete presión al FDT: "No se puede gobernar sin tener un plan"

En el Frente de Todos se siguen sumando críticas internas, ahora fue el turno del ex vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, que apuntó contra el presidente Alberto Fernández por la falta de un plan, dijo que "es imprescindible un shock de justicia social" y afirmó que quiere pelearle a Máximo Kirchner el PJ provincial: "No podés decir correte que vengo yo".

En diálogo con A24, el dirigente del oficialismo manifestó: “Alberto Fernández dice que no tiene plan o que no confía en los planes, esto no está bien. El plan es una idea, una zanahoria lejos, una luz de esperanza para ir caminando todos juntos hacia ese plan”.

“Estamos en una situación alarmante, fea, grave, que requiere medidas de shock. Nosotros necesitamos un shock de justicia social y para eso hay que tener un programa, un plan, que todavía el Frente de Todos no tiene”, expresó el ex vicegobernador de Daniel Scioli.

“Queremos discutir con el Frente Renovador de Sergio Massa, que es un integrante importante del frente con el que tenemos algunas diferencias, pero lo reconocemos y queremos escucharlo para construir entre todos un programa”, reflexionó.

El ex vicegobernador explicó que integra junto a Alberto Rodríguez Saá, Milagro Sala, Alessandra Minnicelli y otros dirigentes una línea interna que pretende disputar la conducción del partido peronista.

“Nosotros presentamos una lista para la presidencia del PJ para que haya un debate. Nadie dice que vamos a ganar, pero no nos quieren dar elecciones y hablan de lista única en vez de lista de unidad. Lo mismo pasa en la provincia con Máximo Kirchner. No podés decir correte que vengo yo. Tenemos la mejor con Máximo y La Cámpora, pero nadie piensa en la militancia de base”, afirmó.

Por otro lado, insistió con el plan: "Nunca se construyó un programa. Y en ese programa seguro hay temas como deuda externa, comercio exterior, banca, servicios públicos, regulación de medios audiovisuales de difusión. Y todo eso hay que discutirlo sin imponer nada, sin que nadie se sienta molesto".

"Cuando se vota un espacio político con un programa, ese programa está validado por la sociedad que lo votó. Cuando no hay programa, se usa una palabrita linda que es una trampa: gobernabilidad. La gobernabilidad es lo posible, lo que dejan hacer los sectores de poder. Ahora, cuando vos tenés un programa respaldado por el pueblo, inmediatamente se activa. La situación del país es muy grave para que haya caprichos. Los sueños de justicia social hay que volcarlos a la acción de gobierno”, concluyó.

