Gabriela Cerruti cruzó a Rodríguez Larreta: “Si hubiéramos sido gobierno, no hubiéramos recurrido al Fondo”

La vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti, salió a cruzar al Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta luego de que cuestionara a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por sus dichos en Honduras sobre los organismos multilaterales. Además, el mandatario cuestionó al Gobierno Nacional por no decir "si paga o no" el primer compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se vence mañana.

Un total de 731 millones de dólares es la cifra que Argentina debería abonarle al FMI este viernes 28 de enero en lo que será el primer vencimiento del 2022. Desde el Gobierno de Alberto Fernández continúan las negociaciones pero aún no hubo versión oficial al respecto sobre qué acción se tomará. Con ese contexto, uno de los referentes opositores que salió a cuestionar la indefinición fue Rodríguez Larreta, que disparó contra Cristina Kirchner, cuestionó al oficialismo y pidió un plan económico.

“Le pido a Larreta que escuche los discursos y no tenga una respuesta preparada básicamente porque sí”, le respondió Cerruti luego de que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuestionara a la Vicepresidenta y al Gobierno Nacional por las negociaciones con el FMI.

"No ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas del vencimiento con el FMI no sabemos si se paga o no, los mensajes contradictorios del Gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda nada", dijo el cambiemita en la mañana de este jueves.

También exigió que el ejecutivo que comanda Alberto Fernández presente un plan económico, uno de los mantras más recurrentes de la oposición. "Con respecto al acuerdo con el Fondo, lo importante es que tengamos un plan económico que nos muestre cómo la Argentina va a volver a crecer y generar trabajo", dijo HRL.

Cerruti, por su parte, no dejó ahí la crítica contra el espacio amarillo, sino que también apuntó al ex presidente Mauricio Macri. “Si hubiéramos sido gobierno no hubiéramos recurrido al Fondo”, expresó en primer término, para luego agregar en diálogo con Futurock que no está bien “estar de nuevo en manos del FMI, allí es donde nos puso Mauricio Macri”. Plegada a lo que viene repitiendo el Presidente y también el Ministro de Economía, Martín Guzmán, cerró el tema diciendo que desde el ejecutivo no se va a a llevar adelante "ningún acuerdo que proponga un ajuste".

Qué dijo Cristina Kirchner en Honduras

En medio de la negociación, la vicepresidenta Cristina Kirchner viajó hasta Honduras para participar de la asunción de la mandataria Xiomara Castro. En una exposición que dio este miércoles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, habló sobre el FMI con un mensaje de segunda lectura.

La vicepresidenta apuntó contra "la embajada" (en referencia a la de los Estados unidos) por "financiar golpes judiciales en América Latina", y lo comparó con los golpes característicos del Siglo XX en América Latina que eran perpetrados por militares "instruidos en la Escuela de las Américas de Panamá".

"Son los mismos financiadores. Vuelven a querer instalar el neoliberalismo en la región. El neoliberalismo propugna el achicamiento del Estado. Creen que hay que reducirlo a la mínima expresión. Incluso han surgido algunas corrientes que se denominan libertarios que quieren suprimir al Estado", alertó sobre los organismos multilaterales de crédito.

La palabra de Gabriela Cerruti sobre las negociaciones con el FMI

"El gobierno tiene voluntad de pagar de manera sostenible la deuda", aseguró Cerruti este jueves por la mañana en su habitual conferencia de prensa ante periodistas acreditados en Casa Rosada sin dar precisiones del diálogo con el Fondo.

Luego destaccó que el empréstito fue contraído por el gobierno de Mauricio Macri. No obstante, sostuvo que "vamos a defender las jubilaciones, la inversión en ciencia y técnica y los gastos sociales".

La portavoz presidencial consideró que "es una negociación delicada y tenemos que ver como se va desarrollando hora a hora" y anticipó que "en el caso que se firme el acuerdo, la carta de intención será enviada al Congreso".

Cerruti compartió el tono del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán en declaraciones previas, al subrayar que desde el gobierno esperan "llegar al mejor acuerdo pero no vamos a aceptar nada que complique esta senda de crecimiento".

GI CP