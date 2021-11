Gabriela Michetti reapareció para apoyar a Macri: "La acusación no cierra por ningún lado"

Tras permanecer alejada de la escena política desde el fin de su mandato como vicepresidenta en diciembre de 2019, Gabriela Michetti reapareció este miércoles 3 de noviembre en Dolores, provincia de Buenos Aires.

La ex funcionaria es una de las dirigentes que se acercó al lugar para acompañar a quien fue su compañero de fórmula, Mauricio Macri, que se presentó a indagatoria en la causa por el presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

En palabras de la ex vicepresidenta, Macri “es una persona que creo que merece todo nuestro acompañamiento, porque siempre ha sido muy generoso”.

“En la causa en sí misma, yo no me he metido. No he estado leyendo el tema. Creo que justamente no hay que gastar tanto tiempo en estas cosas", dijo. Y consideró que la acusación “no tiene ningún sentido, no cierra por ningún lado", completó.

En palabras de Michetti, “no tiene ningún sentido que acusen a un expresidente de la Nación, que estaba todo el día dedicado, y me consta porque estaba todo el día al lado de él, en viajes, en las provincias, en el exterior, trabajando en la Casa Rosada con miles de reuniones”.

El líder de Juntos por el Cambio llegó en auto a las 11.50 al edificio de la Municipalidad de Dolores, donde desde más temprano se habían reunido algunos dirigentes del PRO, como Michetti, el diputado Cristian Ritondo, Hernán Lombardi, y el intendente de Pinamar Martín Yeza, en muestra de apoyo.

Las razones del alejamiento de Michetti de la política

La ex vicepresidenta permanece fuera de la escena política desde fines de 2019, cuando terminó el mandato de Juntos por el Cambio y asumió el Frente de Todos, y no participó de las listas para renovar las bancas legislativas de este año.

“Hay varias causas, pero en síntesis, lo primero es que yo ya cargos es muy difícil que vaya a ejercer, porque soy de las personas que creen que cuando uno hizo ya lo que se llama el cursus honorum de la carrera política y llegó a determinado lugar...”, dijo al votar en las PASO, al señalar que después de haber estado en el poder ejecutivo, no veía viable una candidatura, por ejemplo, a otro cargo legislativo.

Desde su entorno dijeron tiempo atrás a PERFIL que “después de que Juntos para el Cambio perdió las elecciones, comenzó un período de introspección y sobre todo de reconexión con su familia”. “Desde que se metió en la política estuvo siempre en la primera línea de exposición”, sostuvo una fuente muy cercana a ella.

AG CP